Boeing рассматривает выход из космического бизнеса из-за убытков.

Компания Boeing может выйти из части своего космического бизнеса, рассматривая продажу убыточных активов, включая космический корабль Starliner и проекты по поддержке Международной космической станции (МКС).

The Wall Street Journal, ссылаясь на источники внутри компании, сообщает, что за первое полугодие 2024 года убытки этого сегмента составили $3,1 млрд, при общей выручке компании $18,5 млрд.

По данным издания, на продаже космических активов настаивает новый генеральный директор Boeing Келли Ортберг, который стремится оптимизировать структуру компании и сократить её убытки. Однако на данном этапе конкретных сделок не заключено.

Тем не менее, Boeing планирует оставаться частью программы NASA по исследованию Луны, участвуя в проекте Space Launch System в рамках миссии Artemis.

Игорь Савкин