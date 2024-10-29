В ЦАХАЛ заявили об уничтожении всей стратегической обороны Ирана

«Галей ЦАХАЛ»: Израиль уничтожил стратегические оборонные возможности Ирана

Удар Израиля уничтожил все ЗРК большой дальности в Иране, рассказал источник в ЦАХАЛ. В Израиле считают, что Исламская Республика долго не сможет восстановиться после этого. Россия занята Украиной и не будет делиться своими комплексами, а производство иранских ЗРК занимает много времени. Сам Тегеран при этом заявил лишь об ограниченном ущербе и обещает "невообразимый" ответ на атаку.

После израильского удара ночью 26 октября Иран полностью лишился потенциала стратегической обороны, сообщило в воскресенье израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источники в национальной системе безопасности.

"Атака уничтожила все стратегические оборонные возможности Ирана. То есть, все батареи зенитных ракет большой дальности... Оценка ЦАХАЛ - Иран потерял свои стратегические возможности на ближайшие два-три года", - заявил израильский журналист Дорон Кадош также со ссылкой на источник в системе безопасности своей страны.

По его словам, у Ирана остались только комплексы зенитных ракет (ЗРК) ближнего действия собственного производства. Что касается дальнобойных ракет, всего Иран использует две модели ЗРК, уточнил журналист. Это российская С-300 и усовершенствованная иранская разработка. Как утверждает Кадош, все батареи этих двух типов уничтожены, как и радары дальнего обнаружения, и быстро восстановить потери Тегеран не сможет.

"Россия не сможет обеспечить своими системами из-за конфликта на Украине, а производство новых систем иранского образца займет много времени", - пояснил Кадош.

При этом у Ирана остался целым арсенал из более 2 тыс. баллистических ракет большой дальности. Помимо ЗРК Израиль бил не по нему, а по "возможности производства новых ракет". Теперь Ирану придется экономить ракеты, поскольку, как и в случае ЗРК, в ближайшем будущем он не сможет увеличить свои запасы. Кроме того, удар никак не повредил иранские дроны и связанное с ними производство.

Иран мог ответить сразу же, но не стал

Также журналист раскрыл подробности о проведении самой атаки. Он рассказал, что основная часть удара по ЗРК пришлась на Тегеран и западный Иран.

"В Тегеране, конечно, речь о том, чтобы сделать иранскую столицу уязвимой. А запад - это район, откуда Иран нанес удары баллистическими ракетами по нашей территории", - указал Кадош.

Всего в атаке участвовало более 140 самолетов, чьи экипажи более чем на половину состояли из резервистов (призванных солдат запаса). Планируя удар, ЦАХАЛ предполагал, что Иран может сразу же ответить, пока израильские самолеты остаются в воздухе. По оценке Израиля, иранские силы могли в моменте выпустить 200 баллистических ракет.

"ВВС подготовили план, который позволял одновременно провести три волны атаки и защититься от ответного удара. Но иранцы предпочли не реагировать немедленно", - отметил журналист.

По его мнению, последнее связано с тем, насколько большой урон получил Иран. Говоря об отражении иранского ответа, возможного в будущем, Кадош обратил внимание на растущую роль США в обороне Израиля. Пентагон отправит последнему противоракетные комплексы Thaad вместе с американскими военными для их обслуживания, а также три корабля, которые могут перехватывать баллистические ракеты.

Ранее было известно, что в ночь на 26 октября израильская авиация атаковала военные центры Ирана в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам. Сам Иран заявил, что его ПВО отразили нападение, и получен только "ограниченный ущерб", погибли четверо иранских бойцов. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан пообещал "соответствующий ответ на агрессию", а глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами подчеркнул, что последствия будут "невообразимыми". При этом МИД Ирана уточнил, что страна отреагирует на удар в подходящее для этого время.

Анна Громова