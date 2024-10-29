Трамп, политическая борьба и общественная усталость проверят на прочность верность Европы Украине (The Washington Post, США)

WP: главной тревогой в НАТО стал приход Трампа и смена курса в США

Европейские лидеры обещают поддерживать Украину “столько, сколько потребуется”, но им все сильнее грозит общественная усталость, ослабление политического центра и перспектива возвращения Трампа, пишет WP. Его "второе пришествие" может подорвать НАТО.

Эллен Фрэнсис (Ellen Francis)

Брюссель — Заявив на прошлой неделе в очередной раз о неизменной поддержке Украины, европейские лидеры забеспокоились о том, как долго она в действительности продлится.

В среду Белый дом объявил, что “Семерка” обязуется предоставить Украине 50 миллиардов долларов в виде кредитов за счет непредвиденных прибылей с замороженных российских активов. Завершение предоставления крупного кредита до конца года было частью усилий сделать помощь Украине “трампонепроницаемой” в преддверии выборов в США. Но даже обещая Киеву дальнейшее финансирование и поставки оружия, лидеры Европы опасаются, что второе пришествие Дональда Трампа может подорвать действующие альянсы.

Кроме того, они столкнулись с внутренними силами, которые ставят под угрозу их обязательства по безопасности перед Украиной. Спустя два с половиной года боевых действий некоторые страны одолевает усталость. Некоторые европейские лидеры оказались в политически шатком положении, а их возможности ограничены. Кроме того, по всему континенту партии от крайне правых до крайне левых под разными идеологическими соусами противятся дальнейшей финансовой и военной помощи.

“Столько, сколько потребуется” остается панъевропейским девизом, однако многие лидеры и политики континента признают, что со временем придерживаться его становится все сложнее.

Украина столкнулись с напряженной ситуацией на поле боя, готовится к суровой зиме и пытается уговорить западных сторонников исполнить ее крупные просьбы — в том числе пригласить Киев в НАТО и дать зеленый свет на дальние удары в тыл России. Но у союзников Киева в Европе связаны руки политическими разногласиями и другими отвлекающими факторами. Кроме того, они ждут, кто в итоге окажется в Белом доме.

“Мы не знаем, чтó на самом деле принесет Украине второй срок Трампа, но есть немало опасений”, — сказал директор Европейской сети лидеров и бывший посол Великобритании при НАТО Адам Томсон.

“Европейская национальная политика всегда была запутана, но сейчас назрел серьезный страх из-за влияния крайне правых и крайне левых, — добавил он. — В некоторых странах общественности наскучила поддержка Украины, в других ей крайне активно мешают как крайне правые, так и крайне левые”.

Предвосхищая смену курса США по Украине

До президентских выборов в США остается чуть больше недели, и главной тревогой в штаб-квартире НАТО, вне всяких сомнений, остается смена курса в США.

Европейские лидеры готовятся к перспективе возвращения президента, который не только раскритиковал альянс, но и пригрозил отвернуться от ближайших военных и дипломатических партнеров Вашингтона. Хотя мало кто ожидает, что Трамп действительно выйдет из НАТО, многие политики опасаются более прагматического или же, наоборот, непредсказуемого подхода к альянсу.

““Прочесть” его не составляет труда: он требует уважения к себе”, — сказал дипломат НАТО на условиях анонимности в силу деликатности темы. Однако поскольку “никто не имеет ни малейшего представления о том, чтó может выкинуть Трамп, нужно быть готовым к любым сценариям”, добавил он. Он говорил, что хочет помочь украинцам, потому что “жалеет” их. Но в то же время он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в развязывании конфликта и заявил, что “его война проиграна”.

Чтобы внести бóльшую определенность, европейские политики начали постепенно передавать ключевые элементы военной помощи Украине под контроль НАТО, признавая при этом, что из-за господства США в альянсе и их гигантской доли в финансировании Украины Европа мало что сможет сделать, если новый хозяин Белого дома решит свернуть поддержку.

Европейский дипломат сравнил новое командование НАТО по координации военной помощи Киеву (формально: Командование НАТО по содействию безопасности и обучению на Украине или NSATU) с передачей цепочки поставок из рук США в руки альянса. “Допустим, США поставляют некий танк. Требуется целая логистическая цепочка, чтобы доставить его на Украину, — сказал он. — По новой системе у нас будут немецкие, канадские, румынские солдаты и так далее, а не только американский персонал. Но если доноры заберут этот танк, мы мало что сможем сделать”.

Директор Института международных отношений в Риме и бывший советник ЕС по внешней политике Натали Точчи сказала, что европейские правительства стремились нарастить расходы на оборону и берут на себя все бóльшую роль в финансировании Киева. Но им грозят большие проблемы, если доля США “резко испарится”.

Даже президентство Камалы Харрис вызывает вопросы. Кандидат от Демократической партии пообещала “непоколебимую” поддержку Украины, и европейские чиновники рассчитывают, что в целом она продолжит политику администрации Байдена. Но чтобы обеспечить дополнительное финансирование, ей понадобится поддержка Конгресса — и в зависимости от результатов выборов и настроений в стране эта задача может осложниться еще больше.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил за круглым столом в этом месяце, что кто бы ни был избран, Европа перестанет быть приоритетом США.

“Они — очень преданный и надежный партнер по Украине. Однако долго ли это продлится? Я не знаю, — признался он. — Мы — сильный союзник США, никаких обсуждений. Но мы должны снизить риски для нашей модели со стороны американской повестки дня”.

Давление изнутри Европы и реакция

Нет никаких сомнений, что конфликт на Украине ударил гораздо больнее по Европе, чем по другому берегу Атлантики. В Восточной Европе чувство безотлагательности острее всего, особенно на самой Украине и среди соседей России, над которыми довлеет мрачная история и страх расползания конфликта.

Однако, по некоторым признакам, в некоторых частях Европы общественная поддержка уже не та, что прежде.

Хотя большинство во многих европейских странах по-прежнему выступает за поставку на Украину оружия, их доля со временем ослабевает, согласно многочисленным опросам общественного мнения.

В Германии, которая стала втором по величине военном спонсором Киева после США, доля граждан, убежденных, что финансовая поддержка Украины слишком высока, почти удвоилась, с 21% в первые недели конфликта до 41% в начале этого года, как выяснила исследовательская компания Infratest Dimap.

“Возможно, мы не донесли с самого начала мысль, что это не нечто сиюминутное, — сказал старший экономист Немецкого экономического института Томас Обст. — Это надолго”.

Политики крайне правых и популистских левых воспользовались зреющим нетерпением и ловко увязали его с общим разочарованием европейской экономикой. В прошлом году пророссийский популист Роберт Фицо победил в Словакии, пообещав свернуть поставки оружия на Украину. Близкие Москве партии, призывающие сократить военную помощь Киеву, хорошо себя показали в прошлом месяце на выборах в трех восточногерманских землях, где связи с Россией теснее, чем на западе.

Точчи считает, еще опаснее смены общественного мнения “паралич в Берлине” и “хрупкость во Франции”, поскольку они могут помешать “оперативному принятию сильных решений по Украине”, которые понадобятся в случае прихода Трампа.

Макрон угодил в ловушку политического хаоса с тех пор, как его движение понесло потери на европейских и национальных парламентских выборах.

А охваченная внутренними распрями правящая коалиция канцлера Германии Олафа Шольца, которой наступают на пятки крайне правые, похоже, не готова идти на смелые шаги перед федеральными выборами в следующем году.

Согласно проекту бюджета Германии на 2025 год, помощь Украине будет сокращена вдвое, до 4 миллиардов евро. Немецкие чиновники предположили, что Киеву не понадобится столько двусторонней поддержки, поскольку она получит 50 миллиардов долларов в виде кредитов от “Семерки”.

“У каждой страны свои сложности, — признался один высокопоставленный чиновник НАТО. — Если мы потратим в следующем году миллиарды на Украину, мы не сможем нанять дополнительных учителей и медсестер”.

Дипломаты НАТО отмечают, что европейская поддержка Украины далека от альтруизма. “Мы не благодетели: в наших собственных интересах, чтобы [президент России Владимир] Путин не победил”, — сказал чиновник.

Но при этом он заключил: “Однако, чем дольше это длится, тем усерднее нам приходится работать, чтобы сохранить поддержку, потому что все чаще звучит недоумение: “Зачем мы затягиваем этот конфликт?””.

Статья написана при участии Кейт Брэйди из Берлина