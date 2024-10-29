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Наша дилемма НАТО (Дума, Болгария)

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Участники митинга против поставок страной оружия Украине в центре Софии, Болгария. Архивная фотография
Участники митинга против поставок страной оружия Украине в центре Софии, Болгария. Архивная фотография.
Источник изображения: © РИА Новости Христо Владев

Дума: Болгария не хочет участвовать в воинственном безумии Запада против России

Болгария недостаточно прямолинейна, поэтому необходимо хотя бы пристроиться к блоку государств, которые противостоят присоединению Украины к НАТО, пишет Дума. Если этого не сделать, то страна рискует быть втянутой в воинственные и безумные планы Великобритании, Польши и стран Балтии против России.

Юри Михалков

Семь стран НАТО выступают против членства Украины в альянсе, сообщило американское издание Politico со ссылкой на четырех дипломатов США и НАТО, пожелавших остаться анонимными. Прежде всего, это США и Германия. Далее идут обычные подозреваемые: Венгрия и Словакия — самые ярые противники членства Украины. Остальные три: Испания, Словения и Бельгия.

Вот объяснение представителя НАТО: "Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за спиной США и Германии, ни одна из них этого не хочет" [вступления Украины в НАТО]. Другой чиновник отметил, что эти страны "теоретически поддерживают идею, но, когда дело доходит до ее реализации на практике", они начинают публично от этого открещиваться.

А где Болгария? Жаль, что ее нет в числе этих семи стран. А меня уже напугало интервью известного российского политолога Сергея Караганова для греческого YouTube-канала The Duran. "Мы видим много признаков того, что НАТО готовится к большой войне и строит новые базы в Румынии, Болгарии, Польше, Македонии и других странах. Они наберут местные силы, чтобы подготовиться к возможному долгосрочному конфликту", в котором НАТО настроит бывшие социалистические государства против России.

Наше участие в таком конфликте не может быть болгарской войной по ряду причин. Во-первых, по ценностным соображениям. Да, Россия начала спецоперацию на Украине, но это был ответ на планы США и Запада развалить ее, как это произошло с СССР, с целью завладеть ее богатствами на десятки, если не сотни триллионов долларов. И они приступили к реализации плана сразу после распада СССР. Нашей стране не пристало участвовать в буквально сатанинском и чужеродном заговоре с целью грабежа, после того как мы сами стали жертвой подобных планов. Во-вторых, противостоять самой мощной ядерной державе не входит в интересы Болгарии, особенно после изменений в ядерной доктрине, которые запросто сделают нашу страну мишенью, если та будет использована для агрессии против России. И, в-третьих, Россия просто не представляет угрозы для Болгарии, как, впрочем, не представляет ни для НАТО, ни для ЕС.

Наша внешняя политика достаточно бесхребетна, чтобы стоять в одном ряду с Венгрией и Словакией. Но хотя наша сателлитная дипломатия всегда стремится к кому-то пристроиться, удивительно, почему мы не встанем в ряд хотя бы с теми тремя странами, которые прячутся за спинами США и Германии. Вот случай, когда могут пригодиться "сателлитные прятки", а не открытая позиция.

Если мы не сделаем этого сейчас, то возможная будущая коалиция ГЕРБ (правоцентристская партия Болгарии — прим. ИноСМИ) с ПП-ДБ (центристская партия Болгарии — прим. ИноСМИ) и ДПС Пеевского (Движение за права и свободы в Болгарии — прим. ИноСМИ) может отправить нас за спины воинственного безумия Великобритании, Польши и стран Балтии.

* По решению

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