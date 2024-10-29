Новую японскую дальнобойную противокорабельную ракету испытают не раньше 2027 года

Японская компания Kawasaki Heavy Industries (KHI) проведет первый испытательный запуск новой противокорабельной ракеты, предназначенной в первую очередь для обороны отдаленных островов, в 2027 финансовом году (начнется в апреле 2027-го). Об этом Naval News рассказали представители KHI.

Министерство обороны Японии планирует использовать новый боеприпас с дистанционным управлением для запуска из-за пределов досягаемости противника.

Модель новой противокорабельной ракеты KHI, Япония Kosuke Takahashi

Разработка новой ракеты ведется в рамках реализации плана наращивания боевых возможностей, который появился на фоне растущей напряженности вокруг спорных островов Сенкаку: Токио считает их частью Окинавы, а Пекин называет Дяоюйдао и уверен, что они должны принадлежать КНР.

Помимо создания новой противокорабельной ракеты большой дальности, которую разрабатывает KHI, план предполагает модернизацию существующей противокорабельной ракеты "Тип-12". Сейчас "Тип-12" способна поражать цели на удалении нескольких сотен километров. У модернизированной версии дальность увеличат до 1000 км. Ожидается, что версия для мобильных береговых установок поступит на вооружение в 2026 году, корабельная – в 2027-м, а авиация получит улучшенную ракету в 2029 году. На подводных лодках размещать модернизированные "Тип-12" начнут только после 2030 года.

Как ранее сообщало издание Naval News, новую ракету KHI оснастят компактным экономичным турбовентиляторным двигателем собственной разработки KJ300, который способен генерировать тягу 3,58 кН (365 кгс) в статических условиях на уровне моря. Длина двигателя составляет всего 0,95 метра.

Масштабная модель, представленная на стенде KHI на международной аэрокосмической выставке JA2024, прошедшей в Токио, имеет два больших основных крыла, четыре хвостовых стабилизатора и воздухозаборник на нижней стороне корпуса. Поскольку она имеет много общего с "Томагавком" по потенциальной дальности, форме и характеристикам, местные СМИ окрестили ее японской версией американской крылатой ракеты.

Разрабатываемая ракета пока не имеет собственного названия. По сравнению с "Тип-12", созданной Mitsubishi Heavy Industries (MHI), которую Сухопутные силы самообороны Японии начали закупать в 2012 году, новая противокорабельная ракета получит бо́льшую дальность – до 2500 км, то есть при запуске из западной части Японии она сможет достигать ракетных баз во внутренних провинциях Китая.

Министерство обороны Японии заключило с KHI контракт на сумму 33,9 млрд иен (223 млн долларов США) на исследования и разработку новой ракеты. Пятилетний проект предполагает первый запуск прототипа в 2027 году.