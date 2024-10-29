Концерн «Калашников» наращивает производство барражирующих боеприпасов «КУБ»

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Концерн «Калашников» увеличивает выпуск барражирующих боеприпасов «КУБ», расширяя соответствующее производство. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

НПО «Ижевские беспилотные системы» объявило о дополнительном наборе персонала для расширения производства барражирующих боеприпасов «КУБ» повышенного могущества. Предприятию требуются монтажники и регулировщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов, токари-фрезеровщики, конструкторы, программисты, инженеры, технологи.

В прошлом году концерн уже увеличивал выпуск дронов-камикадзе "Куб", чтобы выполнить гособоронзаказ. Нарастить выпуск беспилотников помогло расширение производственных мощностей, «ИжБС» запустил новый производственный цех площадью 5800 кв. метров. В новом цеху, оборудованном современными станками, организовано 360 дополнительных рабочих мест.

Барражирующий боеприпас «КУБ» предназначен для поражения одиночных и групповых объектов бронетехники в тактической глубине противника. На сегодняшний день военные получают модернизированную с учетом боевого опыта версию беспилотника. Как уточнили в «Калашникове», дрон получил боевую часть повышенного могущества. Именно это и просили сделать военные, поскольку иногда не хватало заряда уничтожить ту или иную бронетехнику противника. Наиболее активно данный барражирующий боеприпас применяется в Курской области.