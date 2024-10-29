Замминистра обороны РФ обсудил с министром обороны Пакистана перспективы сотрудничества в области глобальной безопасности

Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Российская делегация во главе с заместителем министра обороны Александром Фоминым в понедельник прибыла в Пакистан для участия в пятом заседании военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, в том числе - в области укрепления глобальной и региональной безопасности", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, в рамках визита состоялись двусторонние встречи с министром обороны Пакистана Хаваджей Асифом, первым замминистра обороны Мухаммадом Али, первым замминистра оборонного производства Пакистана Мухаммадом Хайдером, командующим ВМС республики Навидом Ашрафом и командующим ВВС Ахмадом Бабаром Сидху.