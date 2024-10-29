ВС Литвы получили новую партию грузовиков Unimog U5000

ЦАМТО, 28 октября. Представители австрийской компании EMPL Fahrzeugwerk и немецкой Daimler Trucks AG передали ВС Литвы партию грузовиков Unimog U5000 в рамках инициированного несколько лет назад проекта.

В сентябре 2024 года Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при МНО Литвы подписало с Агентством поддержки и приобретений НАТО NSPA (NATO Support and Procurement Agency) контракт стоимостью 47 млн. евро на закупку 51 дополнительного грузовика Mercedes-Benz Unimog U5000 грузоподъемностью 5 тонн для обеспечения снабжения, перевозки личного состава, медицинской эвакуации и выполнения специальных задач.

Переданная в ходе состоявшейся Каунасе церемонии пария является первой в рамках данного контракта. Ожидается, что поставка грузовиков Unimog U5000 будет полностью завершена до конца года.

Соглашение является дополнением к контракту 2021 года, подписанному Агентством по приобретению ПВН при МНО Литвы с немецкой компанией Daimler Trucks AG через NSPA. Всего с учетом нового контракта с 2021 года было заказано более 170 грузовиков Unimog U5000. В настоящее время на вооружении ВС Литвы состоит около 500 ед. техники данного типа.

Как сообщал ЦАМТО, в конце 2015 года ВС Литвы через Агентство поддержки и приобретений НАТО NSPA подписали базовое соглашение на приобретение до 340 грузовых автомобилей UNIMOG компании Daimler AG. Соглашение также предусматривает логистическую поддержку техники в течение первых 15 лет эксплуатации, поставку специализированного инструмента и контрольно-измерительного оборудования, обеспечение гарантии. Общая стоимость проекта составила 80 млн. евро. Позднее МНО Литвы заключило несколько контрактов на поставку дополнительных Unimog U5000. Первая партия из 21 грузовика была поставлена МНО Литвы 27 октября 2018 года.

Unimog U5000 поставляются в части Сухопутных войск Литвы и другие подразделения для перевозки личного состава, снабжения и выполнения других повседневных задач. Грузовики Unimog U5000 являются одними из самых распространенных транспортных средств в вооруженных силах страны. Потребность ВС Литвы в грузовых автомобилях значительно возросла после формирования второй пехотной бригады. Грузовики обладают высокой проходимостью и используются как на дорогах с твердым покрытием, так и на грунтовых. Машина способна преодолевать водные преграды глубиной до 1,2 м.