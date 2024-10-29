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ТАСС

На Украине разрешили вооружить армию дробовиками для борьбы с БПЛА

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Источник изображения: topwar.ru

Полуавтоматический дробовик Safari HG-105M в снаряженном состоянии весит не более 4 кг

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минобороны Украины допустило к использованию в войсках полуавтоматический дробовик Safari HG-105M местного производства "Латэк". Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, отметив, что он применим для борьбы с БПЛА.

"Ружье можно использовать как стрелковое оружие во время боя в ограниченном пространстве. А при использовании охотничьих патронов с дробью - как инструмент борьбы с вражескими FPV-дронами", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Safari HG-105M - полуавтоматический дробовик со съемным магазином на 5 или 10 патронов. Производитель заявляет, что оружие в снаряженном состоянии весит не более 4 кг.

Ранее гладкоствольное оружие, которое позволяет вести огонь дробью, в ВСУ массово не поступало. 

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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