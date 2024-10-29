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В Турции разработали многоцелевую миниатюрную подлодку

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Во время оборонной выставки SAHA EXPO 2024, прошедшей на прошлой неделе в Стамбуле, турецкая компания DATUM Submarine Technologies, базирующаяся в Стамбульском техническом университете, представила проект мини-подлодки TRANÇA.

Как сообщает Naval News, малогабаритная субмарина спроектирована с учетом повышенных требований к мобильности: TRANÇA можно будет перевозить на низкорамных прицепах и спускать на воду с помощью кранов, что устраняет необходимость в постоянных базах или специализированных подразделениях поддержки.

Проект мини-подлодки TRANÇA, Турция

Naval News

Проект мини-подлодки TRANÇA, Турция

Naval News


Доктор Мунир Кансин Озден, основатель DATUM, подчеркнул многоцелевое назначение разработки: подлодка сможет выполнять не только скрытные операции, но достаточно универсальна, чтобы служить испытательной платформой для военно-морских технологий.

"Например, новые гидроакустические системы, системы связи и оружие, такое как противокорабельная ракета SUB-ATMACA и торпеды ORKA, могут быть интегрированы и испытаны на этой подводной лодке перед развертыванием на более крупных платформах", – заявил доктор Озден.

Также он напомнил о проблеме, с которой сталкиваются военно-морские силы во многих странах: значительные требования к количеству персонала и к его профессиональным навыкам для безопасной эксплуатации подлодок. Доктор Озден отметил, что мини-субмарины, такие как TRANÇA, могут предложить более эффективную альтернативу, особенно с точки зрения численности и подготовки экипажа.

"Например, группа всего из восьми операторов может управлять двумя ударными подводными лодками TRANÇA одновременно. После завершения миссии этих операторов можно быстро перебросить в другой регион для выполнения другой миссии, что обеспечивает непревзойденную гибкость и эффективность", – пояснил основатель DATUM.

По его мнению, такой рационализированный подход не только снижает оперативную нагрузку на ВМС, но и обеспечивает быстрое стратегическое реагирование на нескольких театрах военных действий.

При длине 20 метров ширина TRANÇA составляет 2,8 метра, высота – 3,6 метра. Водоизмещение – 60 тонн. Глубина погружения – 250 метров, максимальная скорость под водой – 12 узлов. Дальность плавания – 400 морских миль на заряде аккумуляторных батарей (2000 миль при использовании шноркеля).

Личный состав – четыре оператора и шесть боевых пловцов.

Оснащенные двумя 533-мм торпедными аппаратами субмарины TRANÇA смогут применять тяжелые торпеды AKYA и адаптированные для подводных платформ противокорабельные ракеты SUB-ATMACA, разработка которых еще не завершена.

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Турция
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