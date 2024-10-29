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Flotprom

Флот Тайваня получил первое спасательное судно нового поколения

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На верфи CSBC в Гаосюне (Тайвань) состоялась церемония передачи местным ВМС нового спасательного судна "Да Ву". Как сообщает Naval News, в мероприятии участвовали глава CSBC Хуан Чэн-Хун и главком ВМС Тайваня адмирал Тан Хуа.

Строительство головного судна нового типа началось в августе 2021 года. Запланировано производство еще нескольких таких "спасателей", которые должны заменить стареющий флот Тайваня, состоящий из спасательных судов и океанских буксиров, построенных и введенных в эксплуатацию в 1940-х годах.

Спасательное судно "Да Ву", Тайвань

Taiwanese MoD


Длина "Да Ву" составляет 87 метров, водоизмещение – 3250 тонн, максимальная скорость – 18 узлов. Полностью электрическая пропульсивная система включает винторулевые колонки с регулируемым шагом, носовые и кормовые подруливающие устройства, а также динамическое позиционирование.

Новый "спасатель" способен буксировать корабли и суда с водоизмещением свыше 30 тысяч тонн.

В состав оборудования "Да Ву" включен дистанционно управляемый необитаемый подводный аппарат с возможностью погружения на глубину до 500 метров, а также водолазный колокол, который может достигать глубины 100 метров.

Судно предназначено для участия в различных миссиях, включая буксировочные операции, эвакуацию личного состава с аварийных подлодок и поддержку спасательных операций на море. Также "Да Ву" сможет помогать другим ведомствам и организациям в совместных поисково-спасательных и гуманитарных миссиях.

Сейчас в составе тайваньского флота остаются два спасательных судна класса "Да Ху" и два океанских буксира класса "Та Тунг". Все четыре судна изначально служили в американском флоте и были построены еще в 1940-х годах.

Для уменьшения расходов на техническое обслуживание Минобороны Тайваня решило вывести их из эксплуатации в период между 2024 и 2028 годами.

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Страны
США
Тайвань
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