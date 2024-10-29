Лавров назвал важнейшей констатацией пункт по Украине в Казанской декларации

Глава МИД России отметил, что Запад использует закрепленный в Уставе ООН принцип территориальной целостности для продвижения своих планов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал важнейшей констатацией посвященный Украине раздел в Казанской декларации саммита БРИКС, поскольку там отражен комплексный подход к урегулированию конфликта, отвечающий Уставу ООН. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Абдаллой аль-Яхьей.

"В декларации Казанского саммита украинской теме посвящен один раздел, суть которого сводится к тому, что все согласились с необходимостью урегулировать этот конфликт на основе принципов Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи. Это важнейшая констатация", - сказал он.

Глава МИД отметил, что Запад использует закрепленный в Уставе ООН принцип территориальной целостности для продвижения своих планов на Украине, игнорируя другие основополагающие принципы. "Устав ООН гораздо богаче, чем территориальная целостность", - подчеркнул Лавров.

Генеральная Ассамблея ООН, пояснил он, постановила, что государства обязуются уважать территориальную целостность тех стран, чьи правительства представляют все население, проживающее на их территории. Нынешний киевский режим, подчеркнул Лавров, после государственного переворота в 2014 году принял законы, направленные против проживающего на Украине русскоговорящего населения, и развязал войну с населением Крыма, Донбасса и Новороссии, не принявшим насильственную смену власти.

Лавров напомнил, что в первой статье Устава ООН записано требование уважать права человека независимо от пола, расы, языка и религии. "Грубейшие нарушения [со стороны киевских властей] языковых и религиозных прав жителей Украины налицо", - сказал он, вновь отметив важность закрепленного в Казанской декларации комплексного подхода к урегулированию на Украине.

16-й саммит БРИКС, который стал ключевым событием председательства РФ в объединении, прошел в Казани с 22 по 24 октября. Во второй день саммита его участники приняли Казанскую декларацию. Среди основных тем документа - развитие объединения, позиция по глобальным проблемам, урегулирование региональных кризисов, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке.