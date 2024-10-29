Войти
Lenta.ru

ИИ обнажил проблемы энергетики

393
0
0
Фото: Pavel Mikheyev / Reuters
Фото: Pavel Mikheyev / Reuters.

McKinsey: из-за ИИ энергопотребление в Европе увеличится втрое к 2030 году

Из-за распространения искусственного интеллекта (ИИ) потребление электроэнергии в Европе увеличится в три раза к 2030 году. Об этом сообщается в отчете McKinsey.

По оценке аналитиков консалтинговой компании, повышенный интерес к ИИ увеличит нагрузку на центры обработки данных (ЦОД). К концу десятилетия дата-центры будут потреблять 150 тераватт-часов. Для сравнения, в 2024 году ЦОД потребляют около 62 тераватт-часов энергии.

Специалисты McKinsey заявили, что за последние 20 лет ни одна технология не требовала настолько ускоренного развития энергетической инфраструктуры, как ИИ. Авторы считают, что искусственный интеллект обнажил проблемы европейской энергетики — в том числе, значительно усложнил процесс снижения углеродного следа и нарушил планы по достижению нулевых выбросов в период с 2030 по 2040 год.

«Удовлетворение спроса на центры обработки данных будет иметь важное значение, если Европа хочет раскрыть весь экономический потенциал ИИ», — подчеркнули авторы отчета.

Один из способов выхода из кризиса, по мнению аналитиков, заключается в размещении ЦОД рядом с местами, где производится чистая энергия. Так, источники электроэнергии можно будет возводить в отдалении от больших городов. Однако из-за дальнего размещения может увеличиться задержка сигнала от сервера до непосредственного потребителя.

В июле журналисты издания Quartz выяснили, что Google увеличила выбросы углерода в атмосферу вместо обещаний сократить их. Причиной назвали новые центры обработки данных, запущенные для работы с ИИ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 16:23
  • 5303
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.10 15:12
  • 1
Вучич: Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы на сумму 8,4 млн. евро
  • 29.10 15:09
  • 1
Президент Швейцарии заявила, что ее страна не является стороной конфликта на Украине
  • 29.10 10:41
  • 2
Образец авиадвигателя - демонстратора ПД-35 прошел первый этап испытаний
  • 29.10 01:40
  • 0
И еще о Е.Тарле, "наезде" на него со стороны русских патриотов в СССР, и о Сталине.
  • 29.10 00:34
  • 0
Ответ на "Призрак цветных революций бродит по миру"
  • 28.10 21:55
  • 0
О нападении злых немцев на Россию в ПМВ.
  • 28.10 19:03
  • 9
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 28.10 18:27
  • 25
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.10 13:23
  • 1
Сражения высокоточной массы (Foreign Affairs, США)
  • 28.10 11:34
  • 1
Путин рассказал о синхронизации всех родов и видов армии РФ в ходе СВО
  • 28.10 10:29
  • 0
Призрак цветных революций бродит по миру
  • 28.10 04:26
  • 4
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 28.10 03:15
  • 0
Ответ на "В России создают корабль с боекомплектом из 20 крылатых ракет "Калибр" "
  • 28.10 02:54
  • 2
В России создают корабль с боекомплектом из 20 крылатых ракет "Калибр"