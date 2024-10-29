Лавров ответил на заявления Запада о поддержке РФ со стороны КНДР

Глава МИД России отметил, что за Киев воюют западные наемники

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Западные наемники, добровольцы и непосредственно инструкторы воюют за Киев, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на вопрос о заявлениях Запада про поддержку России со стороны КНДР на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Абдаллой аль-Яхьей.

"Президент неоднократно приводил конкретные данные о том, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют военнослужащие западных армий, наемники есть, так называемые добровольцы, а есть и непосредственно инструкторы, без которых невозможно использовать ни то что западное дальнобойное оружие, но и украинские средства дальнего поражения без помощи западных специалистов, без данных космической разведки, которых у украинцев, конечно же, нет, без специалистов по программированию полетных заданий эти войска использовать ракетную технику не могут", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о реакции РФ на отправку западных войск на Украину в ответ на поддержку России со стороны КНДР.

"Западные военнослужащие уже давно работают на Украине, это часть гибридной войны НАТО и Евросоюза против нашей страны, и мы прекрасно это знаем", - добавил министр. При этом, говоря об отношениях РФ и КНДР, Лавров напомнил, что российская сторона неоднократно подчеркивала, что договор стран является открытым, а не секретным, "весь его текст опубликован". "И он ни в коей мере не нарушает никакие положения международного права, потому что предполагает, среди прочего, оказание содействия друг другу в случае, если на одну из стран - участниц договора будет совершено военное нападение, - подчеркнул министр. - Так что здесь наша позиция абсолютно честна, открыта. А вот такие лукавые заявления [западных стран] о том, что мы под каким-то предлогом отправим войска - это попытка задним числом оправдать то, что уже давно происходит".