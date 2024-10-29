Швейцария готова оказать содействие урегулированию на Украине

Виола Амхерд отметила, что вокруг нейтрального статуса Швейцарии идут "интенсивные дискуссии"

БЕРН, 28 октября. /ТАСС/. Швейцария готова прилагать дипломатические усилия для содействия урегулированию на Украине, а также поддерживает все мирные инициативы, основанные на международном праве, включая Устав ООН. Об этом заявила президент страны Виола Амхерд.

"Швейцария по-прежнему готова предоставлять свои добрые [дипломатические] услуги. Она поддерживает все инициативы, нацеленные на установление [на Украине] всеобъемлющего, справедливого и длительного мира, которые основаны на международном праве, включая Устав ООН", - отметила Амхерд, выступая в Берне на брифинге для иностранных журналистов, аккредитованных в Швейцарии.

Коснувшись состоявшейся в июне в Бюргенштоке конференции по Украине, президент отметила, что ее цель состояла в том, чтобы "дать импульс процессу, ведущему к справедливому и длительному миру".

Амхерд заявила, что вокруг нейтрального статуса Швейцарии идут "интенсивные дискуссии". Она утверждала, что Берн принял решение об "усилении оборонных возможностей" в ответ на "новые угрозы", такие как кибератаки и шпионаж, а также на действия России на Украине.

Швейцария подтвердила курс на укрепление связей с НАТО, включая участие в военных учениях и совершенствование оперативной совместимости армии, в принятой правительством 31 января внешнеполитической стратегии. Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает, несмотря на нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцария включена в этот список.