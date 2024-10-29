Центральноевропейский авангард Путина грозит пополниться Чехией (Politico, США)

Politico: в Центральной Европе формируется "авангард Путина"

Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш снова набирает популярность в опросах, решительно склонил свою партию вправо и копирует риторику коллег из Венгрии и Словакии, пишет Politico. Прокремлевский – а на самом деле просто адекватный – блок в Центральной Европе станет серьезной головной болью для ЕС.

Кетрин Йохецова (Ketrin Jochecova)

По прогнозам, в 2025 году пророссийский блок в центре Европы вырастет еще больше.

Дружественным Кремлю лидерам Центральной Европы вроде венгерского премьера Виктора Орбана и его словацкого коллеги Роберта Фицо в следующем году составит компанию старый знакомый: бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который снова набирает популярность в национальных опросах.

Хотя Бабиш, миллиардер и известный политический хамелеон, не настолько последователен идеологически, как Орбан или Фицо, он решительно склонил свою партию вправо и во многом копирует риторику коллег из Венгрии и Словакии.

Вслед за Орбаном Бабиш утверждает, что если бы президентом США был Дональд Трамп, то до конфликта на Украине дело бы не дошло в принципе, и считает, что победа кандидата от Республиканской партии на ноябрьских выборах принесет мир. И как и Фицо, чешский магнат ранее намекал, что предпочел бы урезать поддержку Украины, которая сопротивляется полномасштабной кампании Кремля.

Высшие чешские чиновники попытались дискредитировать Бабиша — противоречивого сельскохозяйственного магната и премьер-министра с 2017 по 2021 год, — выставив его подпевалой Орбана с тех пор, как этим летом в Брюсселе его партия ANO (“Акция недовольных граждан”) влилась в новую крайне правую антимиграционную фракцию венгерского лидера “Патриоты”.

“Движение ANO — всего лишь марионетки Орбана, — заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский журналу Politico. — Они явно нашли себе друзей среди пророссийских националистов и ксенофобов в Европейском парламенте”.

Однако чешские избиратели за Бабиша горой, как свидетельствуют результаты недавних региональных выборов в преддверии общенациональных парламентских в 2025 году.

Бывший премьер-министр и его оппозиционная партия ANO одержали убедительную победу в 10 из 13 регионов страны, набрав 35% голосов в сентябре — значительно превзойдя свой результат в 21% на последних региональных выборах в 2020 году. Это тревожный звоночек и для правящей коалиции, и для Брюсселя.

Рейтинг же нынешнего правительства премьер-министра Петра Фиалы, проукраинского консерватора, наоборот, достиг антирекорда в 24% — это худший результат из всех чешских правительств с 2013 года. Виной тому ошибки пиарщиков и нарушенное обещание не повышать налоги.

Это улучшает шансы Бабиша на захват власти, ведь его популярность остается стабильной, несмотря на долгую вереницу скандалов, включая затянувшееся дело о конфликте интересов и субсидиях ЕС его сельскохозяйственному конгломерату, по которому в итоге он был оправдан.

Расчет на коалицию

Потерпев поражение на парламентских выборах в 2021 году, 70-летний Бабиш придерживается пламенной риторики, характерной для крайне правых лидеров. В частности, он винит ЕС в дороговизне энергоносителей, ставит под сомнение военную помощь Украине и выступает против нелегальной миграции, для борьбы с которой он предлагает разместить вооруженные силы вдоль побережья Южной Европы.

Однако на протяжении многих лет его партия отличалась крайней гибкостью и собрала все возможные ярлыки. Как её только ни называли: левой, популистской, технократической, эклектических взглядов, консервативной и даже крайне правой.

К 2023 году, когда Бабиш проиграл борьбу за пост президента Чехии, он уже раздувал страх войны между НАТО и Россией, повторяя риторику, излюбленную Москвой и ее Орбаном — ее союзником в Будапеште.

Союз с “Патриотами” в Брюсселе (куда входит и крайне правая Австрийская народная партия, победившая на национальных выборах в прошлом месяце) стал последней каплей для членов ANO с либеральными взглядами.

Большинство из них покинули партию из-за разногласий вокруг дальнейшего политического курса. Бывший вице-президент Европейского парламента Дита Харанзова и депутат Европарламента Мартина Длабаёва обе вышли из ANO в прошлом году, а вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова рассталась с Бабишем незадолго до создания нового крайне правого альянса.

Харанзова заявила, что “из последних событий в Чехии явствует, что движение ANO будет продвигать националистическую политику”.

“Когда Бабиш был премьер-министром, он хотел сформировать правительство с крайне правыми. Мы с Мартиной [Длабаёвой] отправились в Прагу, чтобы предупредить его, что, если он на это пойдет, часть однопартийцев от него отвернется. Он передумал и создал правительство с социал-демократами”, — пояснила она.

После того, как журнал Politico обратился к Бабишу и ANO за комментариями, его правая рука, зампредседателя партии Карел Гавличек, назвал разговоры о том, что партия якобы перешла на крайне правые позиции “чепухой”.

“ANO всегда была и остается партией широкого профиля, — сказал Гавличек. — Мы все те же. Изменилось лишь то, что некоторые политики утратили способность к саморефлексии и разучились воспринимать реальность… Я считаю, что вполне законно иметь мнение, отличное от руководства ЕС, и нет нужды немедленно подвергать этих людей остракизму”.

Проевропейский президент Петр Павел, одолевший Бабиша в очном противостоянии на выборах в 2023 году, станет помехой для магната, если тот открыто попытается развернуть Чехию на восток. Однако, по существу, чешский президент не имеет исполнительных полномочий, и политическая свобода действий останется за премьер-министром.

Между тем альянс между Бабишем и крайне правыми партиями — будь то “Свобода и прямая демократия” или коалиция “Присяги” и “Автомобилистов” — позволит ему делать “все что заблагорассудится” во внешней и европейской политике, считает директор Международного института политических наук при Университете Масарика в Брно Петр Каниок.

“Правительство будет открыто походить на нынешнее словацкое как минимум своей риторикой — антиевропейской, националистической, менее проукраинской и более пассивной… Чехия просто свернет сегодняшнюю относительно конструктивную политику и вернется к давним взглядам Бабиша, для которого ЕС всего лишь банкомат”, — сказал Каниок.

Путь в ЕС Украине заказан

ЕС относится к недавнему всплеску крайне правых популистских сил по всему континенту весьма неоднозначно, однако крепнущий промосковский блок затруднит достижение консенсуса по таким вопросам, как помощь Украине, санкции против России или миграция.

Уже появились первые предвестники будущего курса ANO в отношении Украины — решающей внешнеполитической проблемы Европы в преддверии трехлетней годовщине российской спецоперации.

Так, Бабиш заявил, что надеется, что Украина “никогда не станет членом ЕС”.

Тем временем в Европейском парламенте двое из шести членов Европарламента от ANO воздержались от сентябрьского голосования по необязательной резолюции с призывом к странам разрешить Киеву бить поставленными Западом ракетами большой дальности по целям на территории России. Остальные четверо даже не удосужились явиться на голосование.

Они также воздержались или не присутствовали вовсе на голосовании по июльской резолюции о дальнейшей поддержке Украины.

“Резолюция подразумевает обязательство предоставить Украине фиксированную долю ВВП из государственного бюджета. Почему кто-то должен диктовать нам такие условия? Мы сами решим, как будем помогать”, — заявил Бабиш в интервью чешскому изданию в ответ на вопрос, почему европарламентарии от его партии не явились на голосование.

Член Европарламента от ANO Ондржей Кнотек отверг утверждения, что партия якобы настроена пророссийски.

“Любые попытки нас опорочить обвинениями в том, что мы якобы пророссийские, прокитайские или, там, проантарктические, просто отражают страх оттого, что мы сформировали третью по силе группу в парламенте”, — заявил Кнотек.

Он подчеркнул, что ANO была и остается проевропейской, а экстремизм и праворадикальная идеология ей чужды.

Политолог Каниок в ответ лишь усмехнулся, сказав, что новая администрация Бабиша сможет нацелиться – вслед за единомышленниками в Будапеште и Братиславе – на “такие институты, как судебная система и общественные СМИ”.

“Раньше у них [ANO] была конструктивная программа, поэтому у них были либеральные избиратели… но теперь это движение страха”, — подытожил он.