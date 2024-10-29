AP: будущее конфликта на Украине зависит от президентских выборов в США

По данным агентства, в Киеве надеются, что новая американская администрация примет "ключевые решения" в отношении продолжения поддержки, включая одобрение заявки на членство в НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Результаты президентских выборов в США определят траекторию дальнейшего развития украинского конфликта. Такое мнение выразило агентство Associated Press (AP).

В публикации говорится, что продолжение поставок вооружений Киеву и перспективы завершения конфликта напрямую зависят от будущего президента США, поскольку кандидат от Демократической партии Камала Харрис и ее оппонент от республиканцев Дональд Трамп придерживаются совершенно разных взглядов в отношении дальнейшей поддержки Украины. При этом в Киеве надеются, что новая американская администрация примет "ключевые решения" в отношении продолжения поддержки, включая одобрение заявки на членство в НАТО.

В случае победы на выборах Харрис продолжит проводимую президентом Джо Байденом политику поддержки Украины, и при этом, вероятно, не позволит Киеву наносить удары вглубь российской территории, пишет агентство со ссылкой на мнение заместителя генерального директора Королевского объединенного института оборонных исследований Малкольма Чалмерса. Стремление избежать полномасштабной войны с Россией останется "главным американским приоритетом", считает эксперт.

По словам Чалмерса, если пост главы государства займет Трамп, то велика вероятность того, что США "если не полностью, то в большей степени прекратят оказывать военную помощь Украине". Такой исход, по мнению исследователя, склонит баланс сил в пользу России. В то же время агентство отмечает "непредсказуемость" республиканского кандидата.

В конце октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает искренними заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о желании урегулировать конфликт на Украине.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом среди демократов стали все громче звучать призывы к действующему президенту США отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост Камалы Харрис.