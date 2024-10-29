Войти
ЦАМТО

Военные делегации России и ЮАР договорились о наращивании сотрудничества

383
0
0
Флаги России и ЮАР
Флаги России и ЮАР.
Источник изображения: news.traders-union.ru

ЦАМТО, 28 октября. Военные делегации России и ЮАР на встрече в Москве договорились о дальнейшем наращивании сотрудничества между своими вооруженными силами, сообщило Минобороны РФ.

Военная делегация ЮАР во главе с командующим Национальными силами обороны страны генералом Рудзани Мафваньи прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества.

"В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между вооруженными силами в различных областях", – цитирует "РИА Новости" сообщение военного ведомства.

В ходе визита делегация ЮАР посетит военно-учебные заведения Сухопутных войск, академию Генерального штаба ВС РФ, исторические достопримечательности и музеи Москвы и Подмосковья.

"Для России сотрудничество с африканскими партнерами носит стратегический и долгосрочный характер, что предусматривает дружественные, надежные и равноправные отношения", – подчеркнул в ходе двусторонних переговоров главком Сухопутных войск России генерал армии Олег Салюков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
ЮАР
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 16:23
  • 5303
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.10 15:12
  • 1
Вучич: Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы на сумму 8,4 млн. евро
  • 29.10 15:09
  • 1
Президент Швейцарии заявила, что ее страна не является стороной конфликта на Украине
  • 29.10 10:41
  • 2
Образец авиадвигателя - демонстратора ПД-35 прошел первый этап испытаний
  • 29.10 01:40
  • 0
И еще о Е.Тарле, "наезде" на него со стороны русских патриотов в СССР, и о Сталине.
  • 29.10 00:34
  • 0
Ответ на "Призрак цветных революций бродит по миру"
  • 28.10 21:55
  • 0
О нападении злых немцев на Россию в ПМВ.
  • 28.10 19:03
  • 9
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 28.10 18:27
  • 25
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.10 13:23
  • 1
Сражения высокоточной массы (Foreign Affairs, США)
  • 28.10 11:34
  • 1
Путин рассказал о синхронизации всех родов и видов армии РФ в ходе СВО
  • 28.10 10:29
  • 0
Призрак цветных революций бродит по миру
  • 28.10 04:26
  • 4
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 28.10 03:15
  • 0
Ответ на "В России создают корабль с боекомплектом из 20 крылатых ракет "Калибр" "
  • 28.10 02:54
  • 2
В России создают корабль с боекомплектом из 20 крылатых ракет "Калибр"