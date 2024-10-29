Военные делегации России и ЮАР договорились о наращивании сотрудничества

ЦАМТО, 28 октября. Военные делегации России и ЮАР на встрече в Москве договорились о дальнейшем наращивании сотрудничества между своими вооруженными силами, сообщило Минобороны РФ.

Военная делегация ЮАР во главе с командующим Национальными силами обороны страны генералом Рудзани Мафваньи прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества.

"В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между вооруженными силами в различных областях", – цитирует "РИА Новости" сообщение военного ведомства.

В ходе визита делегация ЮАР посетит военно-учебные заведения Сухопутных войск, академию Генерального штаба ВС РФ, исторические достопримечательности и музеи Москвы и Подмосковья.

"Для России сотрудничество с африканскими партнерами носит стратегический и долгосрочный характер, что предусматривает дружественные, надежные и равноправные отношения", – подчеркнул в ходе двусторонних переговоров главком Сухопутных войск России генерал армии Олег Салюков.