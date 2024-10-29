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Нужно помешать США использовать Турцию через тюркские республики (dikGAZETE, Турция)

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Флаги США и Турции
Флаги США и Турции.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Биятов

dikGAZETE: нельзя допустить США использовать Турцию в своем "новом проекте"

Формирование общественного мнения, что тюркские государства представляют угрозу для Москвы, является проектом США, пишет dikGAZETE. Изнурить Россию через Украину не удалось, поэтому на этот раз Вашингтон решил зайти с востока, используя Турцию в своей игре.

Фуад Сафаров

Турецкий политик Осман Козан (Osman Kozan) предупредил насчет политики Запада в отношении Центральной Азии с использованием Турции, отметив: "Формируемое общественное мнение о том, что тюркские государства представляют угрозу для России, является проектом Соединенных Штатов".

Осман Козан, побеседовавший с Telegram-каналом "FİKİR PANOSU", высказал свое мнение на эту тему.

Западный империализм подошел к историческому поворотному моменту.

Интенсивные дипломатические связи, которые поддерживает Россия, возглавляющая восточный блок в многополярных международных отношениях, начали давать серьезные результаты. С одной стороны, препятствование расширению НАТО через Украину, с другой — отсутствие желаемой эффективности санкций, введенных против России при ведущей роли США, можно считать успехом российской внешней политики.

Европа осознает свою зависимость от России, прежде всего в энергетическом плане.

Особенно важно заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия изменила ядерную доктрину и может использовать ядерное оружие в ответ на нападение Запада. В этой связи, хотя Германия под давлением США и берет на себя главенствующую роль в Европе против России, в новом мировом порядке российско-германские отношения могут измениться.

Тот факт, что "изнурение России через Украину" под давлением США не происходит на желаемом уровне, повышает вероятность "попыток окружить Россию с востока" — один из проектов в кейсе США.

США также могут захотеть использовать Турцию, члена НАТО, через тюркские республики.

Вашингтон уже прилагает активные усилия к тому, чтобы препятствовать развитию отношений России с Турцией и другими тюркоязычными странами.

Формируемое в этом контексте общественное мнение о том, что "тюркские государства представляют угрозу для России", также является американским проектом.

Серьезные шаги Турции в рамках сотрудничества с Москвой независимо от НАТО, такие как покупка С-400 у России и соглашение об атомной электростанции, стали важными событиями в российско-турецких отношениях против западного империализма.

Турция и Россия могут распределить между собой важнейшие роли в построении нового справедливого мирового порядка. Колониальная империалистическая идея Запада является настоящей угрозой для Турции. Сближение России и Турции, совместные действия двух стран и защита взаимных интересов способны внести большой вклад в достижение мира во всем мире.

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