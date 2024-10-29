FT: Трамп может инициировать "Минск-3" в случае своей победы

Однако в этот раз будет предусмотрен механизм принуждения, предполагающий последствия за нарушение договоренностей, добавил собеседник издания

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на ноябрьских выборах может инициировать принятие новых минских соглашений с целью урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного советника Трампа.

По его словам, план республиканца по урегулированию конфликта на Украине может включать в себя "переосмысление неудавшихся минских соглашений 2014 и 2015 годов". Однако в этот раз будет предусмотрен механизм принуждения, предполагающий последствия за нарушение договоренностей, добавил собеседник издания. Он уточнил, что за соблюдением договоренностей в рамках плана "должны будут следить европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН".

По оценке советников Трампа, в случае победы на президентских выборах "он будет действовать с головокружительной скоростью", чтобы завершить конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.

Во время предвыборных мероприятий Трамп пообещал в случае своей победы урегулировать украинский конфликт еще до инаугурации. Детали своего мирного плана Трамп называть отказывался. Президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования конфликта, среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций против России и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.

Минские соглашения - пакет документов, принятый в 2014-2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Процесс по урегулированию конфликта зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять политическую часть минских соглашений.