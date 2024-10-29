Войти
ТАСС

FT: Трамп может инициировать "Минск-3" в случае своей победы

397
0
0
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

Однако в этот раз будет предусмотрен механизм принуждения, предполагающий последствия за нарушение договоренностей, добавил собеседник издания

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на ноябрьских выборах может инициировать принятие новых минских соглашений с целью урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного советника Трампа.

По его словам, план республиканца по урегулированию конфликта на Украине может включать в себя "переосмысление неудавшихся минских соглашений 2014 и 2015 годов". Однако в этот раз будет предусмотрен механизм принуждения, предполагающий последствия за нарушение договоренностей, добавил собеседник издания. Он уточнил, что за соблюдением договоренностей в рамках плана "должны будут следить европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН".

По оценке советников Трампа, в случае победы на президентских выборах "он будет действовать с головокружительной скоростью", чтобы завершить конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.

Во время предвыборных мероприятий Трамп пообещал в случае своей победы урегулировать украинский конфликт еще до инаугурации. Детали своего мирного плана Трамп называть отказывался. Президент РФ Владимир Путин назвал условия для урегулирования конфликта, среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций против России и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.

Минские соглашения - пакет документов, принятый в 2014-2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Процесс по урегулированию конфликта зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять политическую часть минских соглашений. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 16:23
  • 5303
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.10 15:12
  • 1
Вучич: Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы на сумму 8,4 млн. евро
  • 29.10 15:09
  • 1
Президент Швейцарии заявила, что ее страна не является стороной конфликта на Украине
  • 29.10 10:41
  • 2
Образец авиадвигателя - демонстратора ПД-35 прошел первый этап испытаний
  • 29.10 01:40
  • 0
И еще о Е.Тарле, "наезде" на него со стороны русских патриотов в СССР, и о Сталине.
  • 29.10 00:34
  • 0
Ответ на "Призрак цветных революций бродит по миру"
  • 28.10 21:55
  • 0
О нападении злых немцев на Россию в ПМВ.
  • 28.10 19:03
  • 9
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 28.10 18:27
  • 25
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.10 13:23
  • 1
Сражения высокоточной массы (Foreign Affairs, США)
  • 28.10 11:34
  • 1
Путин рассказал о синхронизации всех родов и видов армии РФ в ходе СВО
  • 28.10 10:29
  • 0
Призрак цветных революций бродит по миру
  • 28.10 04:26
  • 4
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 28.10 03:15
  • 0
Ответ на "В России создают корабль с боекомплектом из 20 крылатых ракет "Калибр" "
  • 28.10 02:54
  • 2
В России создают корабль с боекомплектом из 20 крылатых ракет "Калибр"