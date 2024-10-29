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Военное обозрение

Йеменские хуситы испытали подводный дрон-камикадзе «Аль-Кариа» собственной разработки

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Источник изображения: topwar.ru

Арсенал йеменских хуситов расширяется, кроме крылатых и баллистических ракет, а также различных беспилотников, в него скоро войдут подводные дроны-торпеды. Как утверждают эксперты, хуситы провели испытания морского подводного беспилотника собственной разработки.

Конструкторское бюро йеменских хуситов разработало дрон-торпеду, успешные испытания которого прошли в морской акватории. Согласно кадрам, появившимся в Сети, подводный дрон-камикадзе, покрашенный в желтый цвет, успешно поразил установленный в качестве мишени катер. Для корректировки курса он использовал камеру на выдвижной штанге, этим и объясняется периодическое поднятие дрона на поверхность.

Подробности о разработке не сообщаются, кроме кадров испытания известно только название — «Аль-Кариа», что можно перевести с арабского как «Большое бедствие» или «Судный день». Также называется 101-я сура Корана. «Кария» же с арабского переводится как «бедствие», «поражение», «катастрофа» и «грохот».

Источник изображения: topwar.ru

Стоит отметить, что йеменские хуситы и ранее использовали морские подводные беспилотники для поражения судов и кораблей произраильской коалиции в Красном море. Первое упоминание о подводном дроне-камикадзе хуситов было в феврале этого года, Центральное командование ВС США сообщило о перехвате в районе Йемена подводного беспилотника, запущенного по судам. Тогда американцы отметили, что до этого у хуситов на вооружении подводных дронов не было.

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Страны
Йемен
США
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