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Известия.ru

«Ростех» поставил ВС РФ партию БТР-МДМ «Ракушка-М»

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Источник изображения: Фото: ГК «Ростех»

Государственная корпорация «Ростех» поставила Вооруженным силам (ВС) РФ партию модернизированных десантируемых бронетранспортеров «Ракушка-М» с системами защиты от дронов. Об этом 28 октября сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Уточняется, что техника прошла все необходимые испытания и направлена армии в рамках гособоронзаказа текущего года.

«Ракушки» оборудованы системами локального подавления линий управления дронов и комплектами защиты верхней полусферы. Кроме того, БТР-МДМ получили комплекты снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре «Накидка», а также приборы ночного видения механика-водителя», — написано в сообщении.

Бронетранспортер может перевозить до 13 бойцов, боеприпасы, запчасти и топливо в различных климатических условиях.

Как пишет «Газета.Ru», 9 октября стало известно, что российским Воздушно-космическим силам (ВКС) передали партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Тогда в «Ростехе» отмечали, что предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ сохраняют необходимый темп производства для исполнения гособоронзаказа.

Ранее, 25 июня, «Ростех» сообщил о поставке ВС РФ России партии новейших самоходных 152-миллиметровых колесных гаубиц «Мальва». По данным госкорпорации, гаубицы «Мальва» предназначены для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника. С помощью этого оружия можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км, а боезапас одной установки насчитывает не менее 30 выстрелов.

До этого 17 июня российские военные разработали ударно-транспортный беспилотник «Перун». Он может оперативно доставлять тяжелые грузы, выполнять функцию разведчика, проводить поисково-спасательные работы, в том числе эвакуацию пострадавших и раненых, забрасывать в тыл врага десантные группы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТР-МДМ Ракушка-М
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
БПЛА
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