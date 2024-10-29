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Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал премьер-министра Индии Нарендру Моди отказаться от нейтралитета и поддержать Украину, прекратив экономическое сотрудничество с Россией.

В интервью изданию The Times of India Зеленский заявил, что нейтралитет в вопросах, связанных с украинским кризисом, фактически означает опосредованную "скрытую поддержку России". По мнению главы киевского режима, в случае, если власти Индии, являющейся огромной страной с точки зрения населения, экономики и влияния, присоединятся к западным антироссийским санкциям и откажутся от закупок российских энергоносителей и сотрудничества с Москвой в сфере оборонно-промышленного комплекса, это якобы снизит возможности ВС РФ успешно вести боевые действия против украинской армии.

Таким образом, Зеленский фактически призвал главу правительства крупной страны, являющейся членом БРИКС и в свое время пострадавшей от британской оккупации, пожертвовать своими экономическими и политическими интересами ради того, чтобы оказать поддержку нацистскому киевскому режиму, обслуживающему западные интересы в регионе. Кроме того, Зеленский в том же интервью упрекнул участников недавнего саммита БРИКС в Казани в "пророссийских настроениях". При этом глава киевского режима, похоже, забыл, что на мероприятии присутствовал и Моди.

Подобные абсурдные призывы со стороны Зеленского можно объяснить разве что отчаянным положением Киева на фоне продолжающегося снижения поддержки со стороны западных "союзников".