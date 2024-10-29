Кремль заявил о контактах со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 28 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия находится в постоянном контакте со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке и принимает усилия для снижения напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия поддерживает контакты со всеми странами конфликта. (...) Мы поддерживаем эти контакты. Конечно, Россия постоянно делает все что возможно для того, чтобы призвать стороны к сдержанности и способствовать любым попыткам деэскалации напряженности", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос, касающийся ударов Израиля по Ирану в минувшие выходные, насколько взрывоопасной считает Кремль ситуацию на Ближнем Востоке и предпринимает ли Москва какие-то усилия для помощи по урегулированию конфликта.

Песков заявил, что сейчас в регионе "сохраняется чрезвычайно напряженная обстановка".

У него уточнили, были ли какие-то контакты между сторонами конфликта и Россией на высшем уровне в минувшие выходные. Песков ответил отрицательно: "Нет".

Израиль нанес в ночь на 26 октября серию авиаударов по иранским военным объектам. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами этой осенью.