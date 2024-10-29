Боррель признал, что конфликт на Украине отошел на второй план

Происходящее на Ближнем Востоке, указывает на утрату чувства человечности, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

МАДРИД, 28 октября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что в настоящее время конфликт на Украине отошел на второй план.

"То, что происходит на Ближнем Востоке, указывает на то, что мы утратили чувство человечности", - заявил дипломат в интервью радиостанции RNE. "Мы уже не так много говорим о войне на Украине, как если бы она закончилась, но нет, уверяю вас, она не закончилась, она продолжается и продолжается с той же интенсивностью", - добавил он.

"Я не знаю, сколько резолюций ООН Израиль систематически не выполнял, - подчеркнул Боррель. - И когда мы говорим, что требуем прекращения огня, требование означает наши возможности по принуждению". "Пока война продолжается в Газе и Ливане, мы будем жить на грани [возникновения] искры, которая вызовет еще больший пожар", - заключил глава дипломатии ЕС.