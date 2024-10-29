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ТАСС

В ЮАР выступили за скорейшее завершение конфликта на Украине

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Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола
Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола.
Источник изображения: AP Photo/ Kin Cheung

Глава МИД республики Рональд Ламола подчеркнул, что конфликт должен закончится мирным путем на основе принципов Устава ООН

ПРЕТОРИЯ, 28 октября. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине путем мирных переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола на встрече в Претории с главой украинского МИД Андреем Сибигой.

"ЮАР выступает за скорейшее окончание конфликта на Украине мирным путем и на основе принципов Устава ООН, - сказал Ламола. - ЮАР всегда поддерживала мирный вариант завершения украинского конфликта. Кризис на Украине негативно влияет на экономическую ситуацию в мире и самым негативным образом сказывается на странах Африки". Ламола добавил, что установить мир на Украине невозможно без участия в переговорах России.

Министр также заметил, что ЮАР продолжает предпринимать усилия в рамках африканской инициативы по достижению мира на Украине.

В свою очередь Сибига заявил, что надеется на поддержку ЮАР в установлении мира на Украине. "Голос ЮАР очень важен в мире, в том числе в отношении достижения мира на Украине", - сказал он, добавив, что Украина готова пригласить представителей России на вторую мирную конференцию. Однако он не сообщил, в какие сроки и где Киев намерен ее провести.

В июне 2023 года представители семи государств Африки во главе с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой посетили Киев и Санкт-Петербург, чтобы представить мирную инициативу из 10 основных пунктов, в числе которых - деэскалация конфликта с обеих сторон, дипломатические переговоры, обеспечение суверенности государств в соответствии с Уставом ООН, обмен пленными, послевоенное восстановление. В ответ на некоторые из этих пунктов президент РФ Владимир Путин указал, что Украина сама вышла из переговоров с Россией, хотя в Стамбуле было парафировано мирное соглашение, которое он продемонстрировал африканским лидерам. 

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