Welt: российским войскам скоро откроется путь вглубь Украины

После потери Авдеевки и Угледара измотанным силам Украины не удается остановить наступление российских войск, пишет Die Welt. Ситуация для ВСУ на фронте становится все более сложной. Если россияне возьмут последние промышленные города Донбасса, им откроется путь в сердце Украины.

Россия усиливает атаки на линии фронта, особенно на юге. Очевидно, что Украина теряет некоторые деревни. Если так пойдет и дальше, то вскоре для российской армии будет открыт путь в сердце Украины.

Ситуация для ВСУ на фронте становится все более сложной. В своем последнем отчете о ситуации Генеральный штаб доложил о 142 атаках российских войск только в воскресенье. Сообщается, что на всех участках фронта атаки были отбиты.

Тем не менее, российские войска, похоже, захватили ряд небольших городов за последние несколько дней. Об этом сообщают неофициальные наблюдатели за ходом конфликта. Российский военный блог написал о крахе украинского фронта на юге Донецкой области. Однако информацию, предоставляемую обеими противоборствующими сторонами, трудно проверить.

Украина уже более двух с половиной лет находится в состоянии конфликта с Россией. После очередной недели российских авиаударов президент Владимир Зеленский недавно обратился к западным союзникам с просьбой о помощи в противовоздушной обороне. Только за последнюю неделю было нанесено более 1100 ударов планирующими бомбами и более 560 ударов беспилотниками, написал он в службе коротких сообщений X. Россияне также выпустили около 20 ракет и крылатых ракет. По данным украинских ВВС, в ночь на понедельник несколько роев российских боевых беспилотников вновь угрожали Украине.

На юге угольно-промышленного района Донбасса украинский фронт продержался практически с самого начала российской спецоперации в 2022 году. Однако в этом году под Донецком был потерян город Авдеевка, а затем и Угледар. С тех пор измотанные украинские войска не могут остановить наступление российских войск. Особая угроза нависла над городами Кураховка и Курахово, а также над Покровском на севере.

Цель Кремля — полностью взять под свой контроль административный район Донецка. Если последние промышленные города Донбасса падут, то на запад до Днепра откроется труднообороняемая степь. Именно здесь расположены крупные украинские города Днепр и Запорожье.

Только в воскресенье ПВО Украины сообщила о 80 атаках российских беспилотников. Они были отражены. Однако Киеву нужна помощь в защите своего народа, предупредил Зеленский и опубликовал еще одно видео разрушений. Украина уже несколько месяцев просит разрешить ей использовать иностранное оружие дальнего радиуса действия против военных объектов в глубине российской территории.

Президент России Владимир Путин в очередной раз предостерег Запад от запуска дальнобойного оружия для подобных атак. Поскольку Украина не может осуществить такие атаки без помощи офицеров и спутниковых данных стран НАТО, Россия будет рассматривать это как участие Запада в конфликте, сказал он в телевизионном интервью. Министерство обороны России готовит различные сценарии реагирования на этот случай, сказал Путин. Он не сообщил никаких подробностей.

В преддверии поездки в Северный совет Зеленский подчеркнул важность поддержки со стороны стран Северной Европы. "Все они в равной степени понимают, как важно действовать решительно, — сказал президент в видеообращении. — Вы понимаете, что мы должны создать проблемы для агрессора, чтобы Россия потеряла возможность нарушать жизнь в мире".

Ожидается, что Зеленский примет участие в заседании Совета Северных стран в исландской столице Рейкьявике в следующий вторник. Президент сказал, что хочет обсудить с Финляндией, Швецией, Данией, Норвегией и Исландией, как можно усилить военное и дипломатическое давление на Россию.

По данным Кильского университета, Дания, Финляндия и Швеция, а также страны Балтии поддерживают Украину больше, чем Германия, с точки зрения их экономической мощи. Скандинавские страны также проявляют меньше политического внимания к Москве, чем Берлин. Дания, например, напрямую инвестирует в украинские оборонные компании.