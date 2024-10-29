Военный аналитик назвал преимущества ВС РФ над другими армиями мира

Аналитик Мингалев: российская армия является сильнейшей в мире

Российская армия является лучшей в мире по ряду причин, зарубежным экспертам приходится признавать это. Об этом 28 октября в беседе с «Известиями» заявил военный аналитик, политолог Вадим Мингалев, комментируя данные о том, что Россия возглавила рейтинг сильнейших армий мира в 2024 году по версии журнала U.S. News and World Report.

Рейтинг американского издания основывается на опросе 17 тыс. человек со всего мира. Так, второе место в списке заняли США, третье — Израиль, затем Китай. Замыкает пятерку лидеров армия Южной Кореи.

«Это не комплимент, а реальность. На сегодняшний день российская армия по всем показателям превосходит любую армию мира, поэтому и журнал США, как и другие информационные агентства, вынужден признать это», — сообщил Мингалев.

Во-первых, пояснил он, армия РФ имеет четкую структуру, тактику и стратегию ведения боя. Российские военные могут вести как и широкомасштабные наступательные операции, так и защищаться, например брать противника в котлован, как это происходит сейчас в Курской области. Во-вторых, считает собеседник издания, в настоящее время командование российской армии — от начальника генштаба до командира отделения — точно знает свое дело и выполняет свою работу. В-третьих, добавил Мингалев, российское вооружение превосходит западные аналоги, например бронетанковая техника и авиация.

«Наши самолеты превосходят практически все самолеты стран НАТО. Даже хваленые F-35 в чем-то уступают Су-57, хоть параметры примерно равны. И ракетостроение российское тоже превосходит — по созданию гипероружия. Все виды вооружения России именно на украинском театре военных действий постоянно совершенствуются», — заключил аналитик.

До этого, 22 октября, сообщалось, что американский журнал The National Interest назвал лучшими в мире ударные подводные лодки Военно-морского флота (ВМФ) России проектов 945А «Кондор» и 885 «Ясень».

Ранее, 19 октября, в этом же издании опубликовали статью, согласно которой российские танки Т-14 «Армата» и Т-90 «Прорыв» являются одними из лучших боевых машин в мире. В издании сказано, что ни один из списков лучших современных танков не будет полным без Т-14 «Армата».

В ходе посещения Уралвагонзавода в Свердловской области 15 февраля президент России Владимир Путин называл Т-90 «Прорыв», без преувеличения, лучшим. По словам главы государства, преимущество танка признают и российские танкисты, и противники.