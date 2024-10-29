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Военное обозрение

В США прошли лётные испытания самого большого в мире твердотопливного ракетного двигателя для армии

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Источник изображения: topwar.ru

Американская оборонная производственная компания X-Bow Systems успешно запустила ракету Bolt, оснащенную силовой установкой XB-32. Таким образом, в США прошли летные испытания самого большого в мире 34-дюймового твердотопливного ракетного двигателя для армии.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там заявили, что на испытаниях были продемонстрированы достижения компании в области производства ракетных двигателей на твердом топливе (SRM). В ходе запуска были собраны важные данные для предполетного и послеполетного анализа, которые подтвердили эффективность технологии. Они имеют решающее значение для оценки возможности и целесообразности крупномасштабного производства SRM как для коммерческого, так и для военного использования.

В отличие от традиционных методов, запатентованная технология X-Bow позволяет нам разрабатывать, производить и тестировать SRM с беспрецедентной скоростью, точностью и масштабируемостью

- заявил генеральный директор X-Bow Джейсон Хандли.

Само топливо, которое использовалось в ракете, разрабатывалось компанией совместно со специалистами Центра испытаний энергетических материалов Университета Нью-Мексико.

Ракеты на твердом топливе, такие как Bolt, считаются надежными для запусков на короткие дистанции, но они менее эффективны для выполнения длительных миссий. Более эффективными и управляемыми для них считают жидкостные ракеты.

Сам факт недавних летных испытаний твердотопливного двигателя свидетельствует о том, что Пентагон активно занимается расширением своего ракетного арсенала.

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