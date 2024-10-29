ВВС Индии оценивают возможность покупки 12 истребителей "Мираж-2000-5" из наличия ВВС Катара

ЦАМТО, 28 октября. ВВС Индии оценивают возможность приобретения 12 списанных истребителей "Мираж-2000-5" из наличия ВВС Катара.

Как сообщает ресурс Indian Defence Research Wing (IDRW), на данный момент переговоры сталкиваются с трудностями в вопросе ценообразования.

Катар запросил 4,16 млрд. рупий (около 49,92 млн. долл.) за самолет, в то время как индийские ВВС рассчитывают приобрести списанные машины по стоимости ближе к 3 млрд. рупий (около 36 млн. долл.) за единицу, включая запасные двигатели и дополнительные ракеты класса "воздух-воздух" MICA.

Некоторые представители в руководстве ВВС Индии поддерживают отсрочку покупки, чтобы сосредоточиться на разработке легкого истребителя "Теджас" Mk.2 отечественного производства, прогнозируемый срок службы которого составит 40 лет (как ожидается, его эксплуатационные расходы будут ниже). Тем не менее, "Теджас" Mk.2 все еще находится в стадии разработки и возникший пробел в возможностях истребительной авиации требует временного решения, такого как "Мираж-2000-5".

Решение о том, будет ли продолжен процесс по закупке катарских "Мираж-2000-5" зависит от результатов анализа ВВС Индии экономической эффективности сделки, эксплуатационной совместимости самолетов и долгосрочных стратегических целей. Переговоры на данный момент продолжаются и обе стороны работают над достижением соглашения, которое удовлетворит потребности ВВС Индии в истребителях в рамках имеющихся бюджетных ограничений.

Напомним, что делегация высокого уровня из Катара прибыла в Нью-Дели для обсуждения возможной продажи 12 истребителей "Мираж-2000-5" 21 июня 2024 года. Согласно источнику издания The Economic Times, катарские самолеты могут стать хорошим дополнением к двум эскадрильям "Мираж-2000", которые, как ожидается, останутся на вооружении ВВС Индии еще около 10 лет. Проблем с вводом дополнительных однотипных самолетов возникнуть не должно: в последние годы в Индию из Франции было поставлено достаточное количество запчастей. Сделка с Катаром позволит довести общее количество истребителей "Мираж-2000" в составе ВВС Индии до 60 ед.

Тогда же сообщалось, что окончательная стоимость сделки будет определена после тщательной оценки состояния самолетов, однако, как ожидается, она будет находиться в диапазоне 60-70 млрд. рупий (800-930 млн. долл. за 12 машин, включая вооружение, двигатели и запчасти.

ВВС Индии столкнулись с острой нехваткой истребителей, поскольку замена устаревших МиГ-21 не была осуществлена вовремя. Из планируемых к закупке 126 новых многоцелевых истребителей по итогу было заказано только 36 французских "Рафаль".

Произведенные в 1997-1998 годах 12 катарских истребителей "Мираж-2000-5" находятся в хорошем техническом состоянии и имеют достаточно большой остаточный ресурс. В последние годы переговоры по их приобретению вела французская частная компания Ares и Болгария, а в последнее время – Индонезия.

Тем не менее, в январе этого года Министерство обороны Индонезии сообщило об отказе от плана по приобретению "Мираж-2000-5" из состава ВВС Катара, а высвобожденные средства будут использованы для модернизации парка истребителей Су-27/Су-30 и F-16.

Одной из главных причин отказа от катарских "Мираж-2000-5" является отсутствие одобрения со стороны Министерства финансов Индонезии. Правительство не смогло получить кредит в размере около 800 млн. долл. под эту сделку на финансовом рынке.