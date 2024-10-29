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ЦАМТО

Компания Rheinmetall поставила ВС Украины дополнительные БМП "Мардер"

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Немецкая боевая машина пехоты "Marder"
Немецкая боевая машина пехоты "Marder".
Источник изображения: © Фото : U.S. Army /Alun Thomas

ЦАМТО, 28 октября. Немецкая компания Rheinmetall объявила, что передала Вооруженным силам Украины более 20 дополнительных боевых машин пехоты "Мардер". Поставка была завершена в конце третьего квартала 2024 года.

Таким образом, общее количество бронемашин, поставленных Украине Rheinmetall напрямую или в рамках так называемого кругового обмена (Ringtausch) техники в рамках НАТО, составляет около 200 ед. Компания заявляет, что передала для ВСУ "трехзначное количество" "Мардер". При этом стоимость поставленных Rheinmetall в рамках программы кругового обмена БМП "Мардер" и ОБТ "Леопард" оценивается в двузначную сумму в миллионах евро. Стоимость финансируемый правительством Германии поставки ВСУ 20 БМП "Мардер" в рамках размещенного в марте 2024 года заказа составляет среднюю двузначную сумму в миллионах евро.

Еще весной 2022 года компания Rheinmetall за счет собственных средств приступила к восстановлению БМП из состава ВС Германии до состояния готовности к боевому применению. Работы ведутся на заводах Rheinmetall в Касселе и Унтерлюссе. В марте 2023 года компания отгрузила на Украину первые 20 боевых машин пехоты, заказанных через правительство Германии.

Поставляемые ВСУ бронемашины представляют собой модернизированную версию "Мардер-1A3", ранее состоявшую на вооружении ВС Германии. Машина оснащена встроенным лазерным дальномером для повышения эффективности и точности поражения целей.

По данным Минобороны Германии, по состоянию на 17 октября ВС Украины передано 140 БМП "Мардер-1A3" с боеприпасами.

По данным открытых западных источников, не менее 36 бронемашин "Мардер-1A3" были брошены, уничтожены, повреждены или захвачены в качестве трофея в зоне спецоперации российскими войсками.

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