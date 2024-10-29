ВС РФ получили партию модернизированных бронетранспортеров "Ракушка-М"

Машины оборудованы системами РЭБ, а также маскировочными "накидками", сообщили в пресс-службе Ростеха

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха поставил в войска партию модернизированных десантных бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка-М", оснащенных системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия дронам, а также маскировочными "накидками". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" направил заказчику новую партию боевых машин БТР-МДМ "Ракушка-М" в рамках государственного оборонного заказа 2024 года. Техника прошла все виды ходовых испытаний и принята представителями военной приемки. "Ракушки" оборудованы системами локального подавления линий управления дронов и комплектами защиты верхней полусферы. Кроме того, БТР-МДМ получили комплекты снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре "Накидка", а также приборы ночного видения механика-водителя", - сообщили там.

В Ростехе подчеркнули, что "Ракушка" - это единственная бронированная машина, созданная в современной России, на которой была отработана технология десантирования с самолета с экипажем на борту.

БТР-МДМ "Ракушка" - российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 т и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых бойцов достигает 13. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, горюче-смазочных материалов в подразделениях ВДВ и морской пехоты.