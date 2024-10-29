«Скворцы прилетели»: Литва поставила украинским военным первую партию FPV-дронов «Шпак»

Источник изображения: topwar.ru

Литва поставила украинским военным первую партию FPV-дронов «Шпак». Данная поставка состоялась в рамках контракта на четыре миллиона долларов, заключенного между литовской компанией-производителем RSI Europe и Агентством оборонных ресурсов, входящим в структуру местного Минобороны.

Об этом сообщили в пресс-службе RSI Europe.

Контракт предполагает поставку дронов не только для украинских военных, но и для литовских. Он также подразумевает проведение обучения операторов беспилотников Вооруженных сил Литвы сотрудниками компании-производителя, которое уже проводится с июня. По поводу подготовки украинских «дроноводов» пока ничего не сообщается.

Источник изображения: topwar.ru

Shpak – это 10-дюймовый FPV-квадрокоптер, предназначенный для уничтожения целей при помощи взрывчатки. Он может поднимать до пяти килограммов полезной нагрузки. Аппарат оснащен системой инициирования удара, управление которой осуществляется дистанционно. Помимо этого, в «Шпаке» внедрена передовая технология перенастройки радиочастот, позволяющая поражать средства радиоэлектронной борьбы. Кроме самих дронов, в комплекты входят наземные станции управления и антенны, позволяющие операторам управлять беспилотниками из безопасных мест на больших расстояниях.

Источник изображения: topwar.ru

Генеральный директор RSI Europe Т. Милашаускас пояснил, почему для дрона выбрали такое название. Он напомнил, что «шпак» по-украински означает «скворец». По-польски эту птицу называют szpak, а по-литовски – špokas. Таким образом, поясняет гендиректор, три народа, которые жили в Речи Посполитой и враждовали с Россией, называли скворца похожими друг на друга словами.

Мы, литовцы, а также поляки и украинцы называем скворцов «шпокас», а русские – нет

- заявил Милашаускас.

Теперь российским военным известно, что «скворцы прилетели». И, вероятно, они уже разрабатывают способы для эффективного уничтожения этих «вредных птиц».