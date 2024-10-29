Войти
Военное обозрение

«Скворцы прилетели»: Литва поставила украинским военным первую партию FPV-дронов «Шпак»

443
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Литва поставила украинским военным первую партию FPV-дронов «Шпак». Данная поставка состоялась в рамках контракта на четыре миллиона долларов, заключенного между литовской компанией-производителем RSI Europe и Агентством оборонных ресурсов, входящим в структуру местного Минобороны.

Об этом сообщили в пресс-службе RSI Europe.

Контракт предполагает поставку дронов не только для украинских военных, но и для литовских. Он также подразумевает проведение обучения операторов беспилотников Вооруженных сил Литвы сотрудниками компании-производителя, которое уже проводится с июня. По поводу подготовки украинских «дроноводов» пока ничего не сообщается.

Источник изображения: topwar.ru

Shpak – это 10-дюймовый FPV-квадрокоптер, предназначенный для уничтожения целей при помощи взрывчатки. Он может поднимать до пяти килограммов полезной нагрузки. Аппарат оснащен системой инициирования удара, управление которой осуществляется дистанционно. Помимо этого, в «Шпаке» внедрена передовая технология перенастройки радиочастот, позволяющая поражать средства радиоэлектронной борьбы. Кроме самих дронов, в комплекты входят наземные станции управления и антенны, позволяющие операторам управлять беспилотниками из безопасных мест на больших расстояниях.

Источник изображения: topwar.ru

Генеральный директор RSI Europe Т. Милашаускас пояснил, почему для дрона выбрали такое название. Он напомнил, что «шпак» по-украински означает «скворец». По-польски эту птицу называют szpak, а по-литовски – špokas. Таким образом, поясняет гендиректор, три народа, которые жили в Речи Посполитой и враждовали с Россией, называли скворца похожими друг на друга словами.

Мы, литовцы, а также поляки и украинцы называем скворцов «шпокас», а русские – нет

- заявил Милашаускас.

Теперь российским военным известно, что «скворцы прилетели». И, вероятно, они уже разрабатывают способы для эффективного уничтожения этих «вредных птиц».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.10 16:23
  • 5303
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.10 15:12
  • 1
Вучич: Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы на сумму 8,4 млн. евро
  • 29.10 15:09
  • 1
Президент Швейцарии заявила, что ее страна не является стороной конфликта на Украине
  • 29.10 10:41
  • 2
Образец авиадвигателя - демонстратора ПД-35 прошел первый этап испытаний
  • 29.10 01:40
  • 0
И еще о Е.Тарле, "наезде" на него со стороны русских патриотов в СССР, и о Сталине.
  • 29.10 00:34
  • 0
Ответ на "Призрак цветных революций бродит по миру"
  • 28.10 21:55
  • 0
О нападении злых немцев на Россию в ПМВ.
  • 28.10 19:03
  • 9
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 28.10 18:27
  • 25
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.10 13:23
  • 1
Сражения высокоточной массы (Foreign Affairs, США)
  • 28.10 11:34
  • 1
Путин рассказал о синхронизации всех родов и видов армии РФ в ходе СВО
  • 28.10 10:29
  • 0
Призрак цветных революций бродит по миру
  • 28.10 04:26
  • 4
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 28.10 03:15
  • 0
Ответ на "В России создают корабль с боекомплектом из 20 крылатых ракет "Калибр" "
  • 28.10 02:54
  • 2
В России создают корабль с боекомплектом из 20 крылатых ракет "Калибр"