Посол РФ в Копенгагене: Дания заказывает вооружения на предприятиях ВПК Украины

ЦАМТО, 28 октября. Дания наращивает усилия по размещению заказов на производство вооружений на предприятиях ВПК Украины, заявил в интервью "РИА Новости" посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

"С этого года Дания начала размещать заказы на производство вооружений непосредственно на предприятиях украинского ВПК. Предпринимает усилия по масштабированию этой практики", – сказал он.

В сентябре Дания заключила с Украиной соглашение о намерениях по закупкам вооружений у украинских оборонных предприятий на сумму около 630 млн. долл., в том числе за счет украденных 435 млн. долл. из замороженных российских активов в ЕС, отметил глава дипмиссии.

В.Барбин также сообщил, что Дания поставила Киеву вооружений на сумму 7,5 млрд. долл.

По его словам, к настоящему времени датские военные арсеналы опустошены. Посол напомнил, что Копенгаген с 2023 года приступил к финансированию закупок и производства вооружений и боеприпасов в других странах с последующей их поставкой Украине.