Великобритания проведет крупнейшую за 50 лет реформу Министерства обороны

ЦАМТО, 28 октября. Великобритания проведет крупнейшую более чем за 50 лет реформу Министерства обороны, заявило правительство страны.

"Министр обороны запустил крупнейшую реформу Министерства обороны более чем за 50 лет, чтобы исправить то, что комитет по бюджетному контролю называет "сломанной" системой по оборонным закупкам, и укрепить оборону Великобритании", – цитирует "РИА Новости" заявление, опубликованное на сайте правительства.

Теперь начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин будет курировать новый военно-стратегический штаб, в рамках которого ему будут подчиняться начальники штабов Сухопутных войск, ВМС и ВВС, уточняет правительство.

Помимо этого, как отмечается в заявлении, в министерстве появится должность директора по национальным вооружениям, который будет отвечать за оснащение вооружением и наращивание оборонной промышленности.

По заявлению британских властей, эти реформы кардинально упростят систему Минобороны и наладят организованные процессы.

Как напоминает агентство, до этого в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне.