ЦАМТО подготовил очередной ежегодный отчет по мировой торговле оружием

ЦАМТО, 28 октября. В "Ежегоднике ЦАМТО-2024" (объем 1555 стр., более 700 таблиц и около 60 диаграмм) приводится статистический анализ мировой торговли оружием за прошедший 8-летний период (2016-2023 гг.) и прогноз на предстоящие 4 года (2024-2027 гг.).

Это 16-й по счету ежегодный отчет, начиная с 2009 года.

"Ежегодник ЦАМТО-2024: статистика и анализ мировой торговли оружием" как справочное издание может быть полезен в практической работе, связанной с выработкой маркетинговой политики по продвижению продукции военного назначения на тот или иной региональный рынок. Это издание можно рассматривать как первичный источник информации, необходимый для комплексного анализа и оценки ситуации на рынке ВиВТ того или иного региона мира, в том или ином сегменте ВиВТ.

Все статистические расчеты, приведенные в "Ежегоднике-2024", сделаны ЦАМТО самостоятельно. Ценовые параметры контрактов приведены в "текущих" долларах США на момент их заключения. Это устраняет неоднозначность в стоимостной оценке мирового экспорта/импорта вооружений из-за значительного колебания курсов валют за рассматриваемый период.

В качестве базового периода времени для расчета взят 8-летний цикл, как это принято в большинстве ведущих мировых аналитических исследовательских центров. Этот период времени наиболее оптимален с учетом периодичности обновления вооружений и реализации тех или иных крупных программ по модернизации ВиВТ.

В анализе учтены 173 страны, являющиеся субъектом мирового военно-технического сотрудничества. Все страны мира распределены по 10 регионам. При формировании стран по тем или иным группам учтены как географические, так и экономические факторы. Страны, не являющиеся субъектами мирового ВТС, из рассмотрения исключены.

В региональном аспекте все страны мира сформированы в следующие группы.

1.Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (29).

2.Страны Северной и Северо-Восточной Африки (11).

3.Страны Африки южнее пустыни Сахара (39).

4.Страны Ближнего Востока (16).

5. Страны на постсоветском пространстве (15).

6.Страны Восточной Европы (13).

7.Страны Западной Европы (20).

8.Страны Южной Америки и Мексика (13).

9.Страны Центральной Америки и Карибского бассейна (15).

10.Страны Северной Америки (2).

Последовательность подачи материала сформирована в следующую схему.

В первой главе приводится детальный анализ динамики изменения мировых военных расходов в 2016-2023 гг. Дается сводная таблица военных расходов в целом по миру и отдельно по 10 регионам.

Во второй главе приведен анализ баланса сил в мире по регионам в 2016-2023 гг. Наряду с военными расходами, приводятся данные по уровню военных расходов в процентах от ВВП, номинальный ВВП, ВВП на душу населения, ВВП по паритету покупательной способности и данные о численности населения.

В третьей главе дается комплексный анализ мирового экспорта вооружений в 2016-2023 гг. и прогноз на 2024-2027 гг. по странам-экспортерам. Отдельный раздел в третьей главе посвящен оценке стоимостных объемов военной помощи Украине странами "коллективного Запада".

В четвертой главе дается анализ мирового импорта вооружений в 2016-2023 гг. и прогноз на 2024-2027 гг. по странам-импортерам.

В пятой главе дается стоимостной анализ мирового рынка оружия в 2016-2023 гг. и прогноз на 2024-2027 гг. по отдельным видам ВиВТ.

В анализе мирового рынка оружия учитываются вооружения по 8 основным видам ВиВТ. Каждый вид подразделяется на несколько категорий по функциональному предназначению. Всего рассмотрено 29 категорий ВиВТ.

В "Ежегоднике-2024 " приведены три сводных "базовых" таблицы. По содержательной части они одинаковы, однако для большей информативности, наглядности и удобства пользователей они скомпонованы по трем категориям. Первая сводная таблица скомпонована по странам-экспортерам, вторая – по странам-импортерам, третья – по отдельным категориям вооружений.

Все рейтинговые таблицы рассчитаны на основе данных, приведенных в сводных таблицах по экспорту и импорту вооружений. Данные, использованные для составления сводных таблиц, взяты из открытых источников и не являются предметом государственной тайны.

Рейтинговые таблицы сопровождаются короткими комментариями, в которых содержатся сведения общего характера. При необходимости читатель может самостоятельно сделать более углубленный анализ по интересующей тематике.

Схема построения " Ежегодника-2024 " выбрана таким образом, чтобы читателю было удобно ориентироваться и быстро находить материал по любому интересующему вопросу.

"Ежегодник-2024" ЦАМТО представляет заказчикам в электронном виде.

Для ознакомления с содержательной частью сборника "Ежегодник-2024" выставлен на сайте ЦАМТО в кратком изложении по отдельным главам в открытом доступе (представлены фрагменты начала каждой из глав, либо несколько фрагментов по той или иной главе).