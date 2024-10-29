Американский журнал второй год подряд разместил ВС России на первом месте в рейтинге сильнейших армий мира

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Российская армия держится на первой строчке мирового рейтинга уже второй год, сместив оттуда армию США. Сильнейшими в мире Вооруженные силы России признал американский журнал US News and World Report, опубликовавший новый рейтинг армий мира.

По версии американского новостного журнала, ВС России уверенно занимают первую строчку рейтинга. Такой вывод сделан по итогам опроса по всему миру, всего было опрошено 17 тысяч человек. Оценка проводилась по 73 критериям. Большинство опрошенных посчитало, что российская армия по праву занимает первое место уже второй год подряд.

На втором месте издание разместило армию США, которая во всех рейтингах привычно занимала первое, а вот на третьем разместилась армия Израиля. По мнению опрашиваемых, именно ЦАХАЛ является одной из самых сильнейших армий мира, с чем совершенно не согласны военные эксперты. Армия обороны Израиля за последний год в войне против ХАМАС и «Хизбаллы» наделала столько ошибок, что столкнись она с противником уровня тех же ВСУ, разгром был бы полный.

В десятку сильнейших армий мира также вошли Китай, Южная Корея, Иран, Великобритания, Украина, Германия и Турция. Украина, в прошлом году занимавшая шестую строчку рейтинга, опустилась на восьмое место.

Согласно другому рейтингу, составленному в начале этого года Global Firepower (GFP), первую строчку среди армий мира занимают по-прежнему США, Россия на втором, а Китай на третьем местах. Израиль расположился на 17 месте, а Украина на 18. Стоит отметить, что любой рейтинг является субъективным, поэтому всегда найдутся критики.