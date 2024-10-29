В зоне СВО появились танки с "дредами"

Танкисты создали защитный мангал от FPV-дронов, напоминающий "дреды"

ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Юг", основываясь на боевом опыте в зоне СВО, создали защитный мангал от FPV-дронов, издали напоминающий боевую машину с молодежной прической из сплетенных косичек - дредов, передает корреспондент РИА Новости.

Конструкция представляет собой надстройку над башней танка в виде уже привычного "мангала", где дополнением является закрепленные по периметру крыши промышленные стальные канаты. Расстояние между канатами рассчитано таким образом, чтоб заряд FPV-дрона противника детонировал вне брони танка, не повреждая её. Шансы пролететь вражескому БПЛА сквозь эти "дреды" практически равны нулю.

"Это мы доработали, сами спроектировали, когда FPV-шка ударяется, срабатывает кумулятивная струя, но уже не долетает до брони, уже как-то рассеивается она", - подчеркнул командир танка с позывным Федя.

Военнослужащий также добавил, что дополнительно на боевой машине установлено средство радиоэлектронной борьбы.