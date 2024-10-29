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ТАСС

Минобороны сообщило о создании в ДНР новой мастерской БПЛА

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Центр подготовки операторов FPV-дронов
Центр подготовки операторов FPV-дронов.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

В частности, там меняют прошивку квадрокоптеров и восстанавливают трофейные БПЛА

ДОНЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. Новая мастерская по ремонту и обслуживанию беспилотников организована в зоне проведения специальной военной операции бойцами Южной группировки войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие Южной группировки войск организовали мастерскую по ремонту и обслуживанию БПЛА в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.

Лаборатория позволяет производить полный цикл восстановления. Процесс проходит в круглосуточном режиме. В мастерскую попадают БПЛА с различными неисправностями, в частности, с повреждениями камеры и двигателей, обрывами шлейфов и неисправностью системы подвеса. Здесь также меняется прошивка квадрокоптеров и восстанавливаются трофейные БПЛА.

За время работы мастерской в руках ремонтников побывало более 1 тыс. неисправных летательных аппаратов, большая часть из которых в последующем вернулась в строй.

"В мастерской используют 3D-принтер, что позволяет в короткие сроки обеспечить необходимыми деталями подразделения, использующие в своей боевой работе БПЛА со сбросами и FPV-дроны", - добавили в Минобороны.

После создания необходимого элемента в специализированной компьютерной программе его данные отправляются на 3D-принтер, который печатает нужную деталь - хвостовики для стабилизации боеприпаса в падении, корпуса боеприпасов - "стаканы" - для облегчения их веса, накольники и крепления. Все это в последующем отправляется в подразделения, выполняющие специальные боевые задачи. 

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