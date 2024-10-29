«Звезда»: российский корабль проекта «Сарсар» оснастят 20 ракетами «Калибр»

Генеральный директор АО «Судостроительная корпорация "Ак Барс"» Ренат Мистахов заявил, что в России построят корабль проекта «Сарсар». Об этом он сообщил в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Мистахов уточнил, что новый российский корабль оснастят 20 ракетами «Калибр». Он подчеркнул, что проект сейчас находится на стадии разработки.

«В нем уже заложен элемент увеличения количества "Калибров". Если до этого было 8 "Калибров", то здесь уже предложено 16, а можно довести их до 20 "Калибров"», — подчеркнул он.

По словам гендиректора предприятия, новый корабль оснастят обновленными системами противовоздушной обороны (ПВО), а также артиллерийскими орудиями. Водоизмещение судна составит 1,5 тысячи тонн.

В июне главнокомандующий Военно-морского флота России адмирал Александр Моисеев сообщил, что ракетный комплекс «Калибр-НК», который устанавливают на надводные корабли, подтвердил эффективность в ходе специальной военной операции на Украине. Известно, что особенностью стрельбы стал пуск «Калибра» в сложных метеорологических условиях.