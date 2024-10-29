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Интерфакс-АВН

Цели войны Израиля нуждаются в уточнении, считает глава Минобороны Израиля

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Солдаты ЦАХАЛ въезжают в армейский плацдарм недалеко от границы с сектором Газа, воскресенье, 23 ноября 2023 года.
Солдаты ЦАХАЛ въезжают в армейский плацдарм недалеко от границы с сектором Газа, воскресенье, 23 ноября 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Victor R. Caivano

Иерусалим. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Израильский министр обороны Йоав Галант направил письмо премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министрам кабинета национальной безопасности, в котором заявил, что цели войны Израиля нуждаются в обновлении.

"Текущая ситуация, в которой мы действуем - без четкого руководства и без обновленных военных целей - наносит ущерб управлению кампанией и решениям кабинета министров", - цитирует письмо Галанта издание Haaretz.

По мнению министра обороны, "значительные события в ходе войны, в первую очередь прямой обмен ударами между Израилем и Ираном, усиливают необходимость проведения обсуждения и уточнения целей войны".

Как отмечает издание, письмо было отправлено незадолго до ответной атаки Израиля на Иран.

Получателями письма также стали руководитель службы общей безопасности Израиля "Шин Бет" Ронен Бар, шеф "Моссада" Дэвид Барнеа, начальник штаба ЦАХАЛ (армии обороны Израиля - ИФ) Герци Халеви.

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Иран
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