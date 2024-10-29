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Тайвань получит зенитные ракетные комплексы NASAMS с зенитными ракетами AMRAAM-ER

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 25 октября 2024 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Тайваню по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) трех зенитных ракетных комплексов NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) в исполнении с зенитными управляемыми ракетами средней дальности AMRAAM-ER. Данная продажа одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой продажи оценена в 1,16 млрд долл, включая пакеты обучения и технической поддержки. Генеральным подрядчиком выступит корпорация RTX (Raytheon).

Испытательный пуск доработанной зенитной управляемой ракеты средней дальности Raytheon AMRAAM-ER из пусковой установки зенитного ракетного комплекса Raytheon Kongsberg NASAMS на полигоне Андойя в Норвегии, февраль 2024 года (с) RTX (Raytheon)

Согласно уведомлению, в поставку для трех комплектов ЗРК NASAMS войдут три РЛС обнаружения AN/MPQ-64F1 Sentinel и другое соответствующее оборудование, а также 123 зенитные управляемые ракеты AMRAAM-ER.

О согласии США продать Тайваню ЗРК NASAMS было впервые заявлено в июне 2022 года. Согласно сообщениям тайваньских СМИ, ВВС Тайваня в рамках программы Sky Falcon 2 планируют приобрести "более четырех" ЗРК этого типа. Помимо ракет AMRAAM-ER, тайваньские комплексы должны использовать также ракеты AIM-120C-7/C-8 AMRAAM и AM-9X-2 Sidewinder.

Ракета AMRAAM-ER является разработанным RTX (Raytheon) специально для применения в составе ЗРК NASAMS вариантом корабельной зенитной управляемой ракеты RIM-162 Evolved SeaSparrow Missile (ESSM) с установкой на нее активной радиолокационной головки самонаведения от ракет AIM-120C-7/С-8 AMRAAM. Это позволило увеличить дальность стрельбы ЗУР при использовании в составе системы NASAMS до 40 км (по сравнению с 25 км с использованием ракет серии AIM-120C AMRAAM). Первые полигонные испытания ЗУР AMRAAM-ER в составе ЗРК NASAMS были проведены в Норвегии в 2016 году, отработочные полигонные испытания ракеты велись там в 2021-2022 годах, в феврале 2024 года были проведены испытания доработанной ракеты. Первым известным заказчиком этих ракет в составе ЗРК NASAMS в 2019 году стал Катар, однако, видимо, первым фактическим получателем AMRAAM-ER стала Украина, где в августе 2023 года было обнародовано видео запуска ЗУР этого типа из пусковой установки NASAMS.

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  • В новости упоминаются
Страны
Катар
Норвегия
США
Тайвань
Украина
Продукция
AIM-9
AMRAAM
NASAMS
RIM-162 ESSM
Компании
Kongsberg
Raytheon
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