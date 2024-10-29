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ТАСС

Офицер РФ заявил, что опыт СВО применяется в боевой подготовке военных летчиков

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Пилот ВКС РФ
Пилот ВКС РФ.
Источник изображения: РИА Новости

Начальник армейской авиации ВКС полковник Юрий Борисиков отметил, что на основе этого опыта появляются "новые тактические и технические разработки"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Тактические элементы, разработанные на основе полученного летчиками опыта в ходе спецоперации, внедряются в программу боевой подготовки, заявил начальник армейской авиации ВКС полковник Юрий Борисиков.

"На основе полученного опыта в СВО появляются новые тактические и технические разработки, что в свою очередь внедряется в подготовку летного, инженерно-технического состава и наземных служб. Этот процесс обобщения и систематизации боевого опыта позволяет значительно повышать возможности по боевому применению, организации взаимодействия с другими родами войск и отрабатывать новые тактические приемы", - процитировало Минобороны РФ слова Борисикова.

В министерстве добавили, что 28 октября армейской авиации исполняется 76 лет. Свое начало армейская авиация берет с 1948 года, когда была сформирована первая вертолетная эскадрилья в Серпухове.

На современном этапе, входя в состав Военно-воздушных сил ВКС России, армейская авиация решает широкий спектр задач - это огневые, десантно-транспортные, разведывательные и специальные задачи. 

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