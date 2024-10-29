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ТАСС

Стубб считает, что НАТО и ЕС "рано или поздно" должны принять Украину

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Президент Финляндии Александер Стубб
Президент Финляндии Александер Стубб.
Источник изображения: © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

Президент Финляндии уточнил, что не может назвать точную дату

БЕРЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб полагает, что "рано или поздно" НАТО и Европейский союз (ЕС) должны принять Украину. Свою точку зрения он высказал в интервью журналу Der Spiegel.

"Рано или поздно, определенно. И НАТО, и ЕС", - сказал Стубб, отвечая на вопрос, должен ли Североатлантический альянс принять Украину. При этом он уточнил, что не может назвать точную дату.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в настоящее время нет необходимости принимать решение о приеме Украины в НАТО. В частности, он напомнил, что страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО.

16 октября Владимир Зеленский обнародовал свой план урегулирования конфликта с РФ. В числе прочего он включает требование немедленного приглашения Украины в НАТО. В настоящее время в блок входят 32 страны. 31-м членом НАТО стала Финляндия, 32-м - Швеция. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад и Киев должны отказаться от идеи вступления Украины в НАТО.  

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