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Известия.ru

Бойцы подразделения «Север» поразили «Иноходцем» технику ВСУ в Сумской области

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Бойцы подразделения группировки войск «Север» выявили и уничтожили с применением ударного беспилотного комплекса «Иноходец» самоходную артиллерийскую установку ВСУ в Сумской области. Кадры боевой работы российских военных в воскресенье, 27 октября, показало Минобороны РФ.


На видео показано, как средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки в лесополосе обнаружена замаскированная позиция техники противника. После анализа полученных разведданных орудие было решено ликвидировать.

В результате ракетного удара САУ Вооруженных сил Украины была уничтожена вместе с расчетом.

Ранее в воскресенье «Известия» показали работу артиллеристов группировки войск «Центр», поддерживающих наступление российских военных в районе Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Заряжающий орудия с позывным Пуля рассказал, что военные поражают и движущуюся технику, и живую силу боевиков.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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