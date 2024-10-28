В белорусской армии планируют использовать мотоциклы, багги, дельтолеты и автожиры

Минск. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Мотоциклы, багги, дельтолеты и автожиры показали свою эффективность как средства передвижения военнослужащих и будут внедряться в белорусской армии, сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Белоруссии Вадим Денисенко.

"Сейчас принято решение провести испытания и ввести (показывают большую эффективность в той же Украине) применение мотоциклов, применение багги", - сказал Денисенко в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

Речь, по его словам, идет в основном о продукции белорусского производства.

"Мотоциклы - белорусские. Внутренние войска проводили испытания, мы участвовали в них. И наш минский завод (Минский Мотовелозавод - ИФ) показал высокую эффективность применения этих мотоциклов, которые они производят", - отметил военачальник.

"Применение автожиров, применение дельтолетов. Автожир - совместная разработка белорусско-китайская, но производится в Беларуси. Мы готовим новых пилотов, подразделение", - сказал Денисенко.