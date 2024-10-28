Гражданин США, работавший на российскую сторону, спасен из населенного пункта Богоявленка под Угледаром.

На протяжении двух лет СВО он находился на территории Украины и передавал России ценные разведсведения, позволявшие наносить высокоточные удары по противнику

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Гражданин США, работавший на российскую сторону, спасен из населенного пункта Богоявленка под Угледаром, сообщили ТАСС в штабе обороны ДНР.

"Российские спецслужбы совместно с подразделениями <...> Восточного военного округа Министерства обороны России провели операцию по эвакуации ценного оперативного источника - гражданина США, сыгравшего ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении", - сообщили в штабе.

Там уточнили, что Кеннет М. (имя изменено) на протяжении двух лет специальной военной операции находился на территории Украины и передавал России ценные разведсведения, позволявшие наносить высокоточные удары по противнику, минимизировав ущерб гражданской инфраструктуре и мирному населению.