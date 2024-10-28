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Российская газета

Российский дрон-камикадзе "КУБ" доказал эффективность: начат экспорт изделия

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Барражирующий боеприпас "КУБ-Э" производства АО "Концерн "Калашников"
Барражирующий боеприпас "КУБ-Э" производства АО "Концерн "Калашников".
Источник изображения: АО "Концерн "Калашников"

За происходящим в зоне спецоперации внимательно наблюдают представители многих зарубежных армий. Их интересует, как проявляет себя то или иное вооружение и боевая техника. Ведь ни одни испытания не подтвердят качество подобного продукта так, как это возможно при непосредственном применении в ходе боевых действий. На днях концерн "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") сообщил, что впервые поставит зарубежному заказчику управляемые боеприпасы (УБ) "КУБ-Э". Первый экспортный контракт подписан АО "Рособоронэкспорт".

Отмечается, что изделие уже имеет весьма значительный и успешный опыт боевого применения, подтвержденный в реальных условиях в зоне СВО. И это не могло не сказаться на интересе к управляемому боеприпасу со стороны иностранцев.

В конце сентября в Баку прошла Международная выставка оборонной промышленности ADEX-2024. Там был представлен управляемый боеприпас "КУБ-Э", чей аналог "КУБ" наилучшим образом проявляет себя в зоне спецоперации. Оружейники сообщали, что поставки боеприпаса военным идут нарастающими объемами.

Управляемый боеприпас "КУБ" предназначен для поражения одиночных и групповых объектов бронетехники в тактической глубине противника. А также для уничтожения живой силы и радиолокационных средств противника. Он может применяться как в дневное, так и в ночное время - при ветре с порывами до 10 метров в секунду. Система управления позволяет осуществить передачу команд в реальном времени.

В Telegram-каналах регулярно выкладываются видео, подтверждающие эффективность применения дронов "КУБ" в зоне спецоперации.

"Подразделение российского спецназа уничтожило дроном-камикадзе "КУБ" гаубицу и БТР украинских войск на сватовском направлении", - сообщали недавно в концерне, публикуя соответствующее видео.

На другом видео "КУБ" поражает украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Верба". "Вначале "КУБ" спикировал точно на цель, затем произошли детонация боекомплекта и возгорание установки РСЗО", - говорится в сопровождающем тексте.

"Вывели из строя очередную гаубицу ВСУ" - озаглавлено видео, опубликованное в Telegram-канале Минобороны России. "Подразделения беспилотной авиации группировки войск "Днепр" активно применяют ударные беспилотники "КУБ" для уничтожения боевой техники и складов с боеприпасами противника на правобережье Днепра в Херсонской области", - пояснили военные.

В ноябре 2021 года "КУБ-Э" успешно прошел госиспытания, а в 2022 году было принято решение о поставках изделий "КУБ" заказчикам.

В концерне "Калашников" подчеркивают, что производственные мощности позволяют им полностью закрывать все потребности российских заказчиков в данном виде изделий и осуществлять экспортные поставки без ущерба контрактам, заключенным внутри страны.

Ранее в "Ростехе" сообщили, что в тесном взаимодействии с военнослужащими, применяющими "КУБ" в ходе СВО, специалисты осуществляют непрерывную модернизацию боеприпаса. Отмечалось, что эти дроны поставляются армии в рамках гособоронзаказа.

"Барражирующие боеприпасы "КУБ" демонстрируют высокую эффективность поражения живой силы и техники противника за счет своих тактико-технических характеристик. Дрон-камикадзе позволяет с высокой точностью поражать цели. Боеголовка, изготовленная с применением взрывчатого вещества, которое более чем в полтора раза мощнее тротила, несет большое число осколков. Это создает при детонации высокую плотность поражения, что практически сводит на нет средства защиты", - рассказывали в "Ростехе".

"Производство ударных беспилотников год от года расширяется, что позволит в разы нарастить их выпуск для нужд армии. Уже выпущены и применены тысячи таких дронов", - отмечали в госкорпорации.

По словам экспертов, особенность "КУБа" заключается в том, что он может сразу атаковать как управляемый снаряд, а может кружить над заданной точкой один или в составе группы дронов. В наиболее удачный момент по команде дрон или их скопление наносят мощнейший удар по цели.

Заряд "КУБа" доставляется к цели вне зависимости от рельефа местности - как на малых, так и на больших высотах. "С подобным оружием трудно и дорого бороться с помощью традиционных средств ПВО", - заключили в "Ростехе".

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