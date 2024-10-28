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Военное обозрение

Канада поставила Украине партию колёсных бронетранспортёров LAV 6.0 ACSV Super Bison (8х8) в медицинском варианте

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Источник изображения: topwar.ru

Украина получила первую партию колесных бронетранспортеров LAV 6.0 ACSV Super Bison (8х8), поставку осуществила Канада в рамках заключенного с Киевом соглашения. Машины поставлены в медицинской конфигурации. Об этом сообщает канадская миссия CAF with Ukraine.

Канадцы передали Украине десять первых машин новой постройки из обещанных пятидесяти. Все десять изготовлены в медицинском варианте, остальные должны пойти в обычном, т.е. в варианте машины поддержки пехоты. Экипажи для данных бронетранспортеров прошли обучение на полигонах Германии. Какая бригада получит канадские бронетранспортеры, пока неизвестно.

Стоит отметить, что в 2022 году ВСУ уже получали от Канады аналогичные бронетранспортеры в количестве 39 машин, все они поступили на вооружение 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

LAV II ACSV (Armoured Combat Support Vehicle) — новая бронемашина поддержки пехоты, производство которой началось в 2020 году. Всего канадская армия заказала 360 единиц LAV II ACSV, производство еще ведется. Машина имеет противоминную защиту и вооружена 25-мм автоматической пушкой. Выпускается в вариантах командной машины, машины для перевозки пехоты и грузов, полевой машины скорой помощи. ACSV заменили нынешний парк гусеничных легких бронированных машин M113 и бронетранспортеров LAV II Bison 8x8, которые в настоящее время находятся на вооружении канадской армии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Канада
Украина
Продукция
M113 БТР
Проекты
2020-й год
Piranha
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