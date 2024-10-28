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Интерфакс-АВН

В России создают корабль с боекомплектом из 20 крылатых ракет "Калибр"

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Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата Северного флота "Адмирал Головко" из акватории Баренцева моря
Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата Северного флота "Адмирал Головко" из акватории Баренцева моря.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС - В России работают над созданием малого ракетного корабля (МРК) проекта "Сарсар" (21635.5), носящего до 20 крылатых ракет "Калибр", заявил генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

"Это еще только модель, наработки, а в нем уже заложены интересные вещи. Заложен элемент увеличения количества "Калибров". Если до этого было восемь "Калибров", то здесь уже предложено 16, а можно довести и до 20 "Калибров", - сказал Мистахов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда" в воскресенье.

По его словам, новый корабль проекта "Сарсар" - продолжение проекта "Буян-М" (21631). Его водоизмещение составляет около 1,5 тыс. тонн. Кроме того, корабли этого проекта будут иметь на вооружении обновленные системы ПВО, новые артиллерийские орудия и ракетные комплексы.

МРК проекта "Сарсар" - разработка АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" (входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс"). Согласно его данным, эти корабли предназначены для охраны и обороны территориальных вод и исключительной экономической зоны государства, защиты морских коммуникаций.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЗПКБ ОАО
1 комментарий
№1
28.10.2024 01:18
Неплохо продумать еще и защиту от БЭКов.
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